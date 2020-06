Es correcta la postura del gobernador Astudillo ante la reapertura de playas, considera López Sugía

Arturo López Sugía, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Guerrero consideró de vital importancia que en la reapertura de las actividades económicas se tomen con seriedad las condicionantes para la operación acordes al color del semáforo establecido a nivel nacional.



’Pienso que este periodo de sana distancia, confinamiento voluntario y el histórico cierre de nuestras playas debió enseñarnos la importancia de ser responsables en el cumplimiento de las medidas preventivas, y que debemos aplicar lo aprendido para que no tengamos que pasar otra vez por la misma situación’, dijo.



El diputado destacó que la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores de tomar con cautela la situación y esperar al día siguiente de que se dé a conocer el cambio de color a naranja en el semáforo correspondiente a Guerrero por parte del gobierno federal ’es prudente y es correcta’.

Afirmó que ’el gobernador es de los actores políticos que han demostrado mayor responsabilidad y congruencia con esta situación inédita que el país y el estado jamás habían enfrentado.



Llamó a los propietarios de negocios a tener paciencia y a no descuidar las medidas con las que podrán operar en adelante.



’Es importante dar el último jalón, sé que es difícil porque hubo gastos ineludibles que se tuvieron que hacer sin contar con ingresos, que hay desesperación, pero es muy importante ya que vamos a convivir de manera permanente con el riesgo de esta enfermedad y con el riesgo de volver a cerrar si no ponemos todo de nuestra parte’, dijo finalmente.