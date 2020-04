Es, cuanto.

En estos tiempos donde todos son infectólogos, epidemiólogos, inmunólogos especialistas en pandemias, debemos de ignorarlos, la única fuente de información que la población debe de seguir es la oficial, que proporciona el gobierno federal todos los días.



Son tiempos donde los políticos, pseudo lideres, pseudo dirigentes, llegan a la imprudencia total, exhiben su miseria y su protagonismo en cada palabra que dicen, evidencian su intento de sacar provecho de la epidemia.



En nuestro país la miserabilidad de la derecha carroñera no tiene limites, inventan datos falsos, noticias falsas, gritan, se enojan buscan que el país colapse en todo, les vale el ciudadano lo que ellos quieren es ver fracasar a AMLO a como de lugar, que les molesta a la carroña?



-Que el gobierno federal no aplique millones de pruebas diarias sin ton ni son;

-Que declare zona de desastre y entregue dinero a los gobiernos de lo estados;

-Que ordene el cierre de fabricas, empresas, centro de trabajo;

-En general, que evite se genere el caos;



Que sigue después de la epidemia?, una posible crisis de alto impacto, una pretendida desestabilización a todo el orden institucional.



La derecha carroñera esta ya en su siguiente plan, inducir el saqueo a las tiendas departamentales y de autoservicio!!!!!!



Su actitud piromaníaca de ver todo en llamas no prosperará, su tormenta perfecta no se esta configurando



Las acciones del gobierno de la república son oportunas.



La ventaja de estar tomando con serenidad las fases de la epidemia, no provocar pánico para que siga funcionado la economía, informar a la población todos los días con medidas de prevención, el gran reto es salir pronto de esta epidemia con un daño económico controlable, evitando el desempleo, la recesión economía y la desesperación en los bolsillos de los ciudadanos, confiamos que esto termine bien, que se le gane al virus sin destrozar la economía, ya vencimos al PRIANRD VIRUS, vamos a vencer el CORONAVIRUS.



REELECCION:



Se despertó una gran polémica con la aprobación en la cámara de diputados federal la reglamentación de la reelección, es cierto que no es una reforma de la 4T pero si debieron realizar un mayor análisis y ponderar, en su caso, derogarla.



En 2014 cuando se dio la reforma electoral se estableció la reelección aplicable a partir de la elección del 2018 para diputados federales y senadores, en los estados fue de acuerdo a su constitución local, de esa reforma electoral establecieron que el espíritu de la ley era buscar crear un tipo de ’ servicio profesional parlamentario’.



Durante la elección del 2018 varios partidos realizaron ’consultas’ a los OPLES y al INE sobre dudas con la reelección lo que ocurrió fue que la autoridad electoral estableciera criterios diferenciados para asuntos similares. Ahora, lo que los diputados realizaron fue darle reglas claras aplicables a la reelección, el tema que causa mucho ruido es el de que puedan competir los legisladores en la siguiente inmediata elección sin renunciar a su cargo, lo que podría contraponerse a la EQUIDAD EN LA CONTIENDA, uno de los principios rectores de la democracia, si la reforma pasa en el Senado, los actuales diputados y senadores de la 4t deberían corregir esta situación por un principio de moral republicana, y evitar que nuestra incipiente democracia, se vea afectada, en la perpetuación del poder por el poder.



