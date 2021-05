Es esencial la labor de personal de salud mexiquense en la vacunación contra COVID-19

Agradecen la voluntad de los adultos mayores que dieron ejemplo y testimonio de organización.



Toluca, Estado de México, 3 de mayo de 2021. La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), reconoció el esfuerzo y compromiso del personal de Salud que presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario, tanto para aquellos que están en primera línea de la lucha contra la pandemia, como a quienes participan día a día en las jornadas de vacunación para hacer frente al COVID-19 en la entidad.



La dependencia explicó que gracias al trabajo y compromiso de las y los 388 trabajadores de la Salud del ISEM en la capital mexiquense se han suministrado 100 mil 021 esquemas de vacunación a adultos mayores de 60 años, quienes son uno de los grupos más vulnerables frente a la pandemia.



Para Gabriel Leoncio Labastida Valdés, habitante del municipio de Toluca, la aplicación del biológico representa una esperanza de vida para todos los que ya fueron vacunados, la oportunidad de mantener la salud y mejorar su estado de ánimo; el pasado 13 de abril acudió a recibir su segunda dosis en las sedes establecidas para las y los adultos mayores en la capital mexiquense.



La vacunación a este grupo de riesgo de esta localidad requirió la implementación de cuatro módulos ubicados en el Estadio ’Nemesio Diez’, conocido popularmente como ’La Bombonera’, en la Junta Local de Caminos, el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense y el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca.



El beneficiario de 61 años de edad recibió su segunda dosis de la vacuna COVID-19 en ’La Bombonera’, ahí lamentó que no le pudiesen acompañar algunos de sus amigos, pues fallecieron meses atrás a causa de la infección por el nuevo coronavirus.



Llegó muy temprano por su ’segunda dosis, con la gracia de Dios y pues muy contento, muy feliz porque esto es de vida. Por supuesto que vale la pena, yo en lo personal, se lo voy a decir, voy a correr y en lugar de correr me vine para acá, ¿por qué?, porque vi la oportunidad, unas dos o tres horas más que no me importaría, pero yo lo haría por mi salud, yo espero que todos piensen así’, compartió el beneficiario.



Leoncio Labastida caminó aquel día muy emocionado desde su hogar, en la colonia Las Américas, hacia las instalaciones del estadio de futbol; ahora están de vuelta todas sus esperanzas para ver a sus familiares y convivir con sus amigos con quienes acostumbraba a correr todas las mañanas en el Parque Deportivo ’Gral. Vicente Guerrero’, al sur del municipio de Toluca.



’Porque esto, repito, es para echarle para adelante y es de vida. Se ve la actitud de la gente, se ve que queremos salir adelante todos; a todos ellos, a ese grupo de personas que conlleva a todo este grupo, yo las felicito y de verdad les doy las gracias’, expresó el adulto mayor.



El personal de Salud estatal lleva a cabo un trabajo conjunto en el proceso de vacunación a la población que implica recibir, resguardar y trasladar los biológicos en tiempo y forma, además del acceso, servicio y atención de los adultos mayores.



Por último, agradecieron la voluntad de los adultos mayores que dieron ejemplo y testimonio de organización, de ahí que fuera un proceso exitoso.