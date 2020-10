Redacción AN / GH



Es esperable aumento de casos de Covid; ’altísimo riesgo’ en panteones y Basílica: López-Gatell

FOTO: Cuartoscuro / Rogelio Morales

Al acercarse dos fechas importantes para México, el Día de Muertos y el Día de la Virgen de Guadalupe, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, manifestó que las congregaciones en panteones y las peregrinaciones a la Basílica representan un altísimo riesgo de contagio de Covid-19.



Durante la conferencia matutina, indicó que hay dos variables fundamentales que determinan el acontecer epidémico del Covid-19 e influenza: uno tiene que ver con el número de personas que se congregan en el espacio público y otro con el intervalo de movilidad.







Sobre el primero, explicó que entre más gente se congregue es mayor la probabilidad de que al menos una persona esté infectada y esté en el periodo contagiante y que el resto pueda ser susceptible y se contagie.



’En proporción al número de personas que estén en el espacio público o concreto será el riesgo y magnitud de los contagios’, precisó.



Respecto al intervalo de movilidad, refirió que significa cuánta distancia recorren en promedio las personas.



’Cuando las personas conviven en su entorno más cercano, pertenecen a un mismo círculo de riesgo, pero cuando empiezan a interactuar con personas que provienen de sitios más remotos, son círculos de riesgo diferentes’, apuntó.



López-Gatell sostuvo que los eventos masivos, incluidos los eventos deportivos, los conciertos, las bodas o festivales populares, donde pueden congregarse personas de múltiples lugares, son experiencias del más alto riesgo.



’Por eso, la conclusión es que es esperable que pueda venir este incremento de casos en México y el mundo. La manera de contrarrestarlo y mantener este cuidado es que no nos congreguemos’, manifestó.



Acerca de la visita que se realiza a los panteones los días 1 y 2 de noviembre, el subsecretario de Salud subrayó que no hay duda, desde el punto de vista técnico y científico, que estos sitios se vuelven espacios de alto riesgo de contagios.



’En general, la recomendación es evitar confluir y de ser posible que se tomen las decisiones administrativas que en este caso corresponden a los municipios. Es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponden a que no se utilicen los panteones durante esas festividades o si existen modalidades para hacerlo de manera escalonada’, enfatizó.



Con relación a las actividades del 12 de diciembre, López-Gatell afirmó que indiscutiblemente también son una oportunidad de altísimo riesgo en estos momentos que la pandemia sigue su curso en el país.



’En el atrio de la Basílica de Guadalupe se pueden llegar a congregar dos o tres millones de personas al mismo tiempo, son personas de múltiples rincones del país, incluso de fuera. En el tránsito puede haber hasta seis millones de personas en movimiento, esto implica un altísimo riesgo de contagio’, expuso.



Adelantó que la Secretaría de Salud ha estado en conversaciones, a través de la Secretaría de Gobernación, con la iglesia católica para identificar si existe la posibilidad, que por iniciativa de ellos mismos, se modifique la modalidad en la que podría ocurrir este acto. Esto, con el fin de tener los dos beneficios: la protección de la salud y el respeto a las tradiciones de culto y convicciones religiosas.