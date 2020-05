Es Hockey sobre pasto opción de disciplina para niñas y niños

• Entregan material deportivo a estudiantes del Centro de Formación.



Zinacantepec, Estado de México, .- Una de las disciplinas que ofrecen los Centros de Formación Edoméx, en la Ciudad Deportiva en Zinacantepec, es el hockey sobre pasto, que una vez concluida la cuarentena por COVID-19 reiniciará actividades en horarios matutino y vespertino.



Ernesto Vega Zuleta, entrenador del Estado de México, explicó que este deporte tiene muchos beneficios físicos y sociales para niñas y niños.



’La ventaja del hockey es que es un deporte en el que se integran muchos niños, al inicio puede ser mixto y eso les da ventaja para tener una relación con personas que tiene la misma disciplina. Estamos trabajado con personas de cinco años en adelante’, comentó el instructor.



También detalló que el objetivo es que una vez concluido el confinamiento puedan reiniciar las clases, conforme lo marquen las medidas sanitarias, aunque destacó que el hockey tiene la ventaja que son pocos los alumnos y se practica al aire libre.



’Estábamos trabajando con niños y niñas en turno matutino y vespertino, empezamos a trabajar con ellos a partir de enero, incluso con estos niños que iniciaron la escuelita hicimos algunas exhibiciones, en algunas escuelas cercanas. Vamos a seguir trabajando, somos la única disciplina que tiene horarios en la mañana, porque los niños que tienen horario vespertino no tiene las mismas oportunidades’, declaró.



El entrenador recalcó que la intención es crear un semillero de jugadores que contribuyan con la escuela de hockey, que ya está formada en Ecatepec.



’Esperamos retomar las actividades para seguir fomentando el deporte, es muy noble y el objetivo de esta escuela es tener proyección ya que en el Estado de México hemos tenido bastantes triunfos a nivel nacional y queremos que esa escuela crezca con los niños de Toluca y municipios aledaños’, comentó el entrenador.



Finalmente, Ernesto Vega indicó que previo a la cuarentena, la Secretaría de Cultura y Deporte entregó un bastón y una pelota a los alumnos inscritos, con el objetivo de que practiquen en sus casas durante la etapa de confinamiento.



’El objetivo era que ellos no perdieran el entusiasmo que tenían por el hockey, un deporte muy novedoso para ellos y que ellos siguieran practicando en su casa para tener técnica individual, no se necesita un espacio tan grande, en un lugar reducido pueden hacer ejercicios y con eso se ayudan para seguir desarrollando movimiento de piernas y brazos, además de control de pelota’, indicó.