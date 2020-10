Es hora de reducir gastos en todos los niveles de gobierno: UNIDEM

Ecatepec, Méx., a 5 de octubre del 2020.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó a los tres niveles de gobierno a reducir gastos innecesarios y terminar con privilegios, para estar acorde a las consecuencias que está dejando la pandemia ocasionada por Covid19, para que se atiendan así las principales necesidades de la población, pues la recuperación económica será a largo plazo.



Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación recordó que la pandemia dejó severas consecuencias familiares, empresariales, de educación, sociales, de gobierno y económicas.



’En el rubro económico y empresarial hay un menor dinamismo en la actividad de mercado que a su vez implica menores márgenes de utilidad e incluso pérdidas millonarias para las empresas’, refirió el líder empresarial.



Por lógica al afectarse estas variables, en consecuencia hay reducción en la captación de impuestos de los tres niveles de gobierno, siendo el federal el que termina por ser el más afectado, pues hay menor recaudación y más egresos, por lo que es inevitable la reducción de participaciones presupuestales hacia gobiernos y municipios.



’Aunque muchas personas y agrupaciones critican que los gobiernos estatal y federal no contraigan deuda, nosotros valoramos que el desajuste presupuestal lo compensen con recortes en el gasto que no impliquen reducción en los programas sociales’, destacó Cuevas.



El director de UNIDEM reconoció como acertada la decisión del Gobierno estatal para fusionar tres secretarías, lo que se traduce en una reducción de tres dependencias y la eliminación de cinco subsecretarías, y confió que en poco tiempo se hará el ajuste de funciones y que no se note la falta de personal o de decisión y atención en las áreas.



’Sin duda en los tres niveles de gobierno, en las empresas y en las familias, se deberán de ajustar a nuevos niveles de disponibilidad de recursos, en la medida en que seamos solidarios, se logrará de manera más efectiva sortear los efectos negativos económicos de la pandemia’, solicitó el director de UNIDEM.



Explicó que en sector empresarial durante todo el 2021 y parte del 2022, se llevarán a cabo procesos de adecuación en toda la economía, en giros empresariales tales como gimnasios, restaurantes, salones de banquetes, hoteles y demás servicios, se verán obligados a tener ajustes de personal y hasta cierres de empresas.



’Todo ello sucederá hasta que las empresas en cada plaza y giro se vayan ajustando para recuperar los niveles de ventas que al menos les permitan subsistir mientras las condiciones mejoran’, alertó el líder empresarial.



En ciertos sectores de la economía sobre todo en los relacionados con los servicios, todavía no hemos tocado fondo; aún nos esperan al menos 10 meses muy complicados, que requerirán de mucha atención por parte de las autoridades federales y estatales para tratar de minimizar los impactos negativos en la recaudación, la inversión y sobre todo en el empleo.