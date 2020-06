‘Es hora de un cambio’; Lady Gaga sobre racismo

"Tengo muchas cosas que decir al respecto, pero lo primero que quiero decir es que tengo miedo de expresar cualquier cosa que incite más a la ira, aunque esa, es la emoción precisa que está justificada. No deseo contribuir a más violencia, deseo contribuir a una solución”, explicó Lady Gaga en un mensaje en redes sociales, donde hizo pública su indignación por la muerte de Floyd y la vida de las personas de color, que ha sido arrebatada en los últimos años.



La intérprete de Shallow profundizó en que las voces de la comunidad afroamericana se han silenciado por mucho tiempo, sin encontrar compasión de los líderes que se supone deberían protegerlas; asimismo, destacó que es el momento en que se puede hacer algo para frenar lo que está ocurriendo: “Todos los días en Estados Unidos son racistas, eso es un hecho”, refirió.



La cantante puntualizó que el presidente Donald Trump fracasó, pues sus prejuicios e ignorancia han provocado que siga existiendo discriminación, alimentando un sistema que, en sus propias palabras, se encuentra arraigado y genera situaciones como el caso de George Floyd, quien luego de ser detenido por un equipo de policías, uno de ellos puso su rodilla sobre su cuello, mientras él expresaba que no podía respirar.



“Es hora de un cambio”, sentenció Lady Gaga y profundizó en que es momento de que los sistemas enfermos caigan ante el amor; además, recalcó que las comunidades privilegiadas no han hecho lo suficiente para luchar contra el racismo y por las personas que están perdiendo la vida como consecuencia del mismo: “Debemos mostrar nuestro amor por la comunidad negra. Como una mujer blanca y privilegiada, hago el juramento de mantenerlo”.



Lady Gaga ahondó en que los últimos eventos son una tragedia que define a su país, sin embargo, es algo que lo ha hecho desde hace mucho tiempo, situación que la hace sentir tristeza y enfado, empero, definió su compromiso por encontrar la forma en que las cosas puedan cambiar de una forma eficaz y sin ejercer violencia de ningún tipo.











Con información de Notimex