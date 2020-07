Es ilegal exentar ISR a prestaciones de trabajadores: Adela Román

’Está fuera de lo legal’, atajó la presidenta municipal Adela Román Ocampo ante la petición de los líderes seccionales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), quienes exigen la condonación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la prima vacacional.



La primera autoridad municipal sostuvo, en un mensaje a la población, que los dirigentes de las secciones 19, 24, 35 y 56 movilizan a sus agremiados para presionar, buscan que el Ayuntamiento absorba ese gravamen federal, el cual deben pagar todos los trabajadores mexicanos que tienen un ingreso; plantean en contraparte que les otorguen un bono para resarcir la deducción.



Román Ocampo indicó que el Gobierno Municipal no cuenta con recursos en estos momentos, debido a la caída de ingresos propios en un 80 por ciento y por gastos extraordinarios a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en Acapulco, municipio con más contagios y decesos en Guerrero.



La alcaldesa aclaró que los trabajadores sindicalizados que ganan de 1 a 5 salarios mínimos no pagan ISR, que únicamente se grava el excedente en sus percepciones correspondientes a sus primas vacacionales y aguinaldo, como establece el sistema tributario que es competencia de la Federación.



Adela Román indicó que la Constitución establece que todos los ciudadanos deben contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, por consiguiente, únicamente la Federación establece su gravamen y los Ayuntamientos no pueden exentar el pago, por tanto, no se está cometiendo ninguna injusticia contra los trabajadores del municipio.



Recordó la primera autoridad de Acapulco que desde mediados de marzo los trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas fueron favorecidos con un receso de labores para salvaguardar su salud.



Desde abril también se envió a confinamiento domiciliario al personal de actividades no esenciales y sólo permanecieron en labores los empleados operativos del Ayuntamiento. Hasta la fecha todos los burócratas municipales han recibido su salario íntegro.