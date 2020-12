Es inminente en Gran Bretaña la luz verde para la vacuna de AstraZeneca

Mientras la Unión Europea (UE) continúa con su campaña de vacunación, los laboratorios británico-suecos AstraZeneca anunciaron esta semana "haber hallado la fórmula ganadora" para su vacuna anti-Covid-19, desarrollada con la universidad de Oxford. Tras la autorización del organismo de regulación sanitaria del Reino Unido, MHRA, las dosis comenzarían a ser distribuidas a partir del 4 de enero.



"Creemos haber hallado la formula ganadora y cómo llegar a una eficacia que, con dos dosis, es tan elevada como las otras vacunas", declaró el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot. Su vacuna, desarrollada con la universidad de Oxford, aseguraría "una protección de 100%" contra las formas severas de coronavirus.



En los primeros resultados intermedios de ensayos clínicos a gran escala realizados en el Reino Unido y Brasil, el laboratorio había anunciado en noviembre que su vacuna tenía una eficacia promedio de 70%, contra más de 90% de la fórmula de Pfizer-BioNTech y Moderna, ambas basadas en la técnica de ARN Messenger.



Detrás de esos resultados se ocultaban grandes diferencias entre ambos protocolos: la eficacia era de 90% para los voluntarios que recibieron una media dosis y una dosis entera un mes más tarde, pero de solo de 62% para oro grupo, vacunado con dos dosis completas. Esos rendimientos fueron sido criticados pues la inyección de media dosis se debió a un error y porque un grupo relativamente reducido había seguido el protocolo. La empresa anunció entonces que su fórmula necesitaba "un estudio suplementario".



La nueva información sobre su inminente puesta en el mercado es una excelente noticia, pues la vacuna de Oxford-AstraZeneca es muy esperada. La fórmula es relativamente barata y, sobre todo, no necesita ser conservada a tan baja temperatura (-70°C) como la de Pfizer-BioNTech, actualmente la única autorizada e inyectada en Europa.



Primer país occidental que comenzó a vacunar a comienzos de diciembre con la fórmula Pfizer-BioNTech, el ReinoUnido contará ahora con esa segunda vacuna que le permitirá aumentar la cadencia y limitar con más rapidez el aumento vertiginoso de nuevos casos de Covid-19, provocados sobre todo por la nueva cepa del virus.



"Creemos que la vacuna debería ser eficaz"contra esa mutación, indicó Pascal Soriot. "Sin embargo, para estar seguro, haremos ensayos", agregó. El empresario aseguró que nuevas versiones de la vacuna están siendo preparadas en caso de que fueran necesarias.



Gran Bretaña realizó una compra previa de 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Cuarenta de ellas estarán disponibles antes de fines de marzo. La UE, por su parte, cerró acuerdos a comienzos de pandemia por unos 400 millones de dosis.



Terapia preventiva para casos-contacto



Esa no es, sin embargo, la única buena noticia anunciada por los especialistas de AstraZeneca y los científicos británicos, que están ensayando una nueva droga para prevenir la enfermedad en aquellas personas que fueron expuestas al virus.



Esa terapia "anticuerpos" conferiría inmunidad instantánea y podría utilizarse como tratamiento de emergencia para pacientes hospitalizados, en residencias de ancianos o a estudiantes en los campus universitarios, sitios donde el virus suele propagarse con mayor velocidad.



"Si podemos probar que el tratamiento es eficaz y logra prevenir que aquellos expuestos al virus enfermen de Covid-19, significaría una excelente adición al arsenal de armas actualmente en desarrollo", explicó la doctora Catherine Houlihan, viróloga del University College London Hospitals NHS trust (UCLH).



La droga ha sido producida por UCLH y AstraZeneca. El equipo de científicos espera que el cóctel de anticuerpos proteja contra el Covid-19 de seis a 12 meses. Los participantes en el estudio reciben dos dosis, una tras otra. Si fuera aprobada, podría estar disponible a partir de marzo y debería ser inoculada a aquellos que fueron expuestos al virus en los ocho días previos.



"La ventaja de la nueva fórmula es que confiere inmunidad en forma inmediata", precisó Houlihan, mientras que una vacuna es totalmente efectiva recién un mes después de ser inoculada.



La droga contiene una combinación de anticuerpos de largo efecto conocida como AZD7442, que fue desarrollada por AstraZeneca. En lugar de los anticuerpos producidos por el organismo para luchar contra la infección, AZD7442 usa anticuerpos monoclonales, creados en laboratorio.



Europa por su parte continuó ayer con su campaña de vacunación, que registró algunos retrasos sobre el programa, cuando las dosis prometidas por Pfizer-BioNTech no llegaron a tiempo por problemas logísticos a ocho países del bloque, España entre ellos. El grupo farmacéutico habría asegurado a Madrid que "el problema fue resuelto" y que "el próximo envío llegaría a España este martes".



La UE se prepara, en todo caso, a pasar unas fiestas de Año Nuevo semiconfinada, con un coronavirus que no da tregua y que bien podría dispararse una vez más después de los festejos. En Francia, se espera que el gobierno anuncie hoy nuevos confinamientos regionales a partir de este martes.