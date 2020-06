(Carta a Don Héctor)



HAY QUE DECIRLO. LA IVERMECTINA PARECE SER un medicamento que al menos en México está funcionando contra el nuevo coronavirus. Y es que lo mismo lo recomiendan y lo utilizan las autoridades sanitarias para atender a los enfermos de coronavirus, que los hospitales privados vía receta médica. Por supuesto, hay otros medicamentos que se utilizan en el tratamiento del también llamado Covid-19, pero el principal de ellos es la Ivermectina.



Son muchos los casos ya conocidos en que la Ivermectina ha sido parte importante en el tratamiento contra el coronavirus. Y lo que es mejor, que sus resultados han sido satisfactoriamente, es decir, que los enfermos se han curado. Por supuesto, conjugado con otros medicamentos.



Lo hemos dicho. Hasta ahora no hay en el mundo un medicamento único contra el nuevo coronavirus. Hay, eso sí, una lista de éstos que, en conjunto lo combaten, lo fulminan, y lo matan, siempre y cuando se le ataque pronto, es decir, en su primera etapa. Menos hay, hasta ahora, una vacuna para prevenir, no el contagio, sino la enfermedad.



Sin embargo, hay adelantos científicos para generar una vacuna al respecto, tanto en México, en Estados Unidos, que en países de Europa, así como en Rusia que ha anunciado ya un fármaco específico contra el coronavirus, mientras que Alemania hace lo propio. Cuba, que dice tener lo mejor en medicina, también tiene un medicamento que ayuda a combatirlo, aunque no es único.



En México, hay que decirlo, se emplean diversos medicamentos contra el coronavirus, algunos verdaderamente caros, aunque muy efectivos, según comentarios de médicos, lo que indica que su acceso es para quienes tienen suficientes recursos económicos.



Y por supuesto, en México también se utiliza la Ivermectina, un antiparasitario, que lo mismo se utiliza en el sector de salud federal, que se receta en hospitales privados, incluidos los de Chilpancingo, y según quienes los han utilizado, por estar enfermos de coronavirus, han mejorado notablemente, recuperando la salud.



Esta columna ha tenido acceso a cierto protocolo de atención de los enfermos de coronavirus, en su fase temprana, en los que se recomienda la Ivermectina, junto con otros medicamentos, y también conoció de una receta médica de un hospital privado en donde se especifica como medicina principal, y como hemos dicho, también ha conocido de casos de amigos y conocidos que la han tomado y que se han recuperado.



Por supuesto, la mejor opinión la tienen los profesionales de la medicina, los especialistas, los científicos, pero cuando hay miles de decesos por el coronavirus y cierta apatía de algunos funcionarios de la salud, que recomiendan a los sospechosos de estar contagiados ingerir solamente paracetamol, y acudir al hospital cuando la situación es muy grave, la gente busca cómo curarse, incluso con remedios caseros que hoy por hoy abundan por doquier.



Hay que decirlo. No son pocos los textos, y la información que circula en las redes sociales, algunos de especialistas de la medicina, así como de científicos, que señalan que la Ivermectina ayuda a combatir el coronavirus que, como todos sabemos, ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. En México, por ejemplo, ya son casi 20 mil, al día de este jueves, 18 de junio del 2020.



Estimado lector: si usted quiere, no me crea, pero consulte a su médico. Y hágalo ya, y no espere a estar contagiado de Covid-19. Vale la pena, por usted, su familia, y todos nosotros.



¿El precio de la Ivermectina? Yo diría que no es caro, cuando se trata de salvar y preservar la vida.



Reitero. Esta columna no es una receta médica, y por lo cual lo remito a su médico de preferencia. Lo que sí puntualizo es que el medicamento de referencia se está utilizando en el sector público de salud, y la recomiendan hospitales privados.



Lo que también puntualizo son las historias de diversas personas que han consumido la Ivermectina por tener síntomas de coronavirus, y la satisfacción que tienen al sentirse curados.



Claro. Diría el presidente de la República, el mejor combate al coronavirus es no enfermarse, lo cual parece más un chiste, aunque no enfermarse tiene que ver con no salir de casa, aunque por otro lado está invitando a salir a la calle y actuar con normalidad.



