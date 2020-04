’Es la última oportunidad’, López-Gatell pide extremar medidas preventivas de Fase 2 por COVID-19

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. 28 marzo, 2020.-Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que es la última oportunidad para evitar que en México sea incontenible propagación del coronavirus (COVID-19).



’Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya (…) Por eso decimos a todos ‘Quédate en casa’’, aseveró.



En el informe técnico del COVID-19 en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez volvió a recalcar a la población la importancia de quedarse en casa para reducir el número de contagios.





’Estamos en un aumento acelerado de casos diarios, exponencial. Hasta hoy no hemos rebasado los mil casos, tenemos a oportunidad de frenar, más no de eliminar, la transmisión de este virus’, dijo.





’No es posible evitar la epidemia, la vamos a tener en la fase 2 y en la fase 3 que se avecina, que es la fase difícil, que entraña el peligro grande de que se saturen los hospitales, y puede implicar que no sea imposible atenderlos y tengamos muertes’, recalcó.





’La única manera de reducir hoy la transmisiones quedándonos en nuestras casas todos. Seguirán aumentando los casos, va a haber casos graves y muertes, lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de los casos’, argumentó.