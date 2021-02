‘Es lo que hay’, responde López-Gatell a médicos que se oponen a ir a Cuba

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que los médicos que no acepten realizar su especialidad en Cuba, tendrán que volver a presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) el próximo año, ya que al rechazar el viaje pierden el lugar que ganaron.



Al preguntarle su postura en torno a sendas manifestaciones que afuera de Palacio Nacional realizaron Médicos que lograron aprobar el ENARM 2020, para hacer pública su inconformidad ante la decisión -unilateral- de la Secretaría de Salud Federal de obligarlos a viajar a Cuba para realizar su especialidad, sin haberles informado previamente a la aplicación de la prueba, el subsecretario respondió:



’Esto es lo que hay. Si estas personas decidieran tomar las plazas disponibles en la República de Cuba, pues sería magnífico. Si es que esto les convence, pero son libres de declinar y si quieren estudiar una especialidad médica en México, el próximo año pueden desde luego volver a concursar en el examen’.



Antes, sin especificar cuáles son, López-Gatell explicó que existen convenios con otros países para enviar a 3 mil 500 médicos a realizar su especialidad, pero debido a la pandemia de covid-19 no se han concretado.



’Y de diez o doce países con los que se planea, todavía existe la oportunidad de tener intercambios educativos para formar a más de 3 mil 500 personas en el extranjero, financiadas con una beca pública que provenga del Consejo nacional para la Ciencia y la tecnología (Conacyt), desafortunadamente durante la epidemia de covid, no se lograron concretar esas plazas.





’No tanto por falta de voluntad o de capacidad del Gobierno Mexicano, sino porque los propios países están ocupados con la respuesta a la epidemia, entonces prefirieron decir que esperemos y que en este momento no podemos concretar’, explicó.