ES MOMENTO DE TRANSFORMAR PACHUCA: PABLO VARGAS

ES MOMENTO DE TRANSFORMAR PACHUCA



’En las encuestas vamos ganando, y lo sabemos no porque los números lo digan, sino porque nuestros adversarios están más desesperados que nunca; entre guerra sucia, falsas promesas y compra de voluntades se nota la impotencia que tienen, porque saben que nuestro proyecto es el ganador’, aseveró el candidato a la presidencia de Pachuca, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Vargas.



Por ello pidió a la población mantener fresca la memoria y recordar los malos manejos que han hecho las anteriores administraciones encabezadas por el PRI y el PAN, ’recordemos quienes privatizaron la basura, las luminarias, colocaron los parquímetros y destruyeron la Plaza Independencia. Incluso fueron omisos y no buscaron recursos para repavimentar calles; durante 90 años hemos sido gobernador por los mismos de siempre, y hoy quieren más; no permitamos que continúen con los malos manejos, es momento del cambio y de transformar Pachuca acompañados por la sociedad civil’.



Pablo Vargas fue enfático al decir que existen contratos excesivos como por ejemplo las luminarias de la capital hidalguense, ’pues el ayuntamiento renta los focos y los postes del alumbrado público, con lo que se paga del contrato en un año, se puede adquirir toda la infraestructura y economizar gastos’.



Agregó que el contrato por el momento no se puede rescindir, ’pues tendríamos que pagar una multa equivalente a 3 meses del último recibo del contrato. Eso es privatizar nuestra ciudad, y ya no podemos permitir que continúe de esa manera. En nuestras manos tenemos la oportunidad histórica de hacer historia y transformar Pachuca’.



Por último, el candidato a la presidencia de Pachuca por Morena, dio a conocer que ya se inició carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por la supuesta entrega de votos a cambio de la credencial de elector. Los hechos se realizaron en los barrios altos de la capital hidalguense, específicamente en la colonia Mirador, el número de carpeta es FEEDEH-28-2020.



Pidió a la población que reciban todo lo que les ofrezcan, pero que hagan conciencia y razonen su voto por un cambio verdadero, ’es momento de cambiar el rostro de Pachuca, de transformar nuestra ciudad’.