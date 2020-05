Es muy posible que tenga que darse un aplazamiento del proceso electoral. —Bastante mayor la letalidad entre adultos mayores que los de edad media. —Reconoce la Federación el buen desempeño de Astudillo en la emergencia.



Todas o casi todas las actividades que se desarrollan normalmente antes de presentarse el problema del coronavirus, han resultado afectadas en estos momentos, como la suspensión de labores en la mayoría de las empresas y comercios, lo mismo que en las escuelas de todos los niveles educativos, además de que las oficinas de gobierno han parado sus labores y la mayor parte de los burócratas están en sus casas, en algunos casos haciendo trabajo a distancia y en otras, en espera de que sean convocados a volver sus centros de trabajo, pero aún no se tienen fechas tentativas para que se produzca ese regreso al trabajo.

Las actividades político electorales son necesarias, nadie lo duda, pero por ahora no son indispensables ni representan una urgencia, de modo que el nuevo proceso electoral que, muchos esperan con ansias, puede tener también un aplazamiento, aunque eso habrá de definirse entre los partidos y las autoridades electorales.

El nuevo proceso electoral, cuyo inicio está programado para septiembre de este año en Guerrero, permitirá elegir al nuevo gobernador, a los diputados locales y los federales, además de los presidentes de los 81 municipios del estado, junto con sus cabildos.

Es muy posible que para ese mes de septiembre ya se haya superado la parte más peligrosa de la actual epidemia del Covid-19, pero podría estar en el límite final, lo que representaría un riesgo en sí mismo, aunque en los que resta del año, de septiembre a diciembre, no se consideran todavía las actividades proselitistas directas, sino que esas se darían hasta marzo y abril, de modo que habría tiempo para determinar su las acciones de proselitismo popular pueden desarrollarse de la misma manera que en procesos anteriores.

Habría que pensar en la posibilidad de introducir cambios importantes en las campañas políticas, para evitar las grandes aglomeraciones y la realización de mítines con muchos asistentes, especialmente en lugares cerrados y en los que hay una marcada cercanía entre las personas.

El problema es que a estas alturas no se sabe si el coronavirus podrá controlarse o erradicarse para esas fechas o si existe la posibilidad de que se presenten nuevos brotes del mismo problema o de uno con cambios en las características del virus, porque ahora anuncian que en China hay un resurgimiento del problema que ya se consideraba controlado.

En fin, que falta tiempo y falta ver el comportamiento de esa enfermedad, porque luego se presentan variables que no se esperaban y que complican el ambiente que ya se consideraba controlado.

Habrá que esperar y tomar las decisiones en el momento pertinente. Cuando ya se tengan los elementos y la información que permitan configurar una ruta de desempeño y los alcances y los cambios que las campañas necesariamente habrán de tener en esta nueva etapa.

BASTANTE MAYOR LA LETALIDAD ENTRE ADULTOS MAYORES QUE LOS DE EDAD MEDIA. —Las cifras en Guerrero de la epidemia de Covid-19 mantienen una tendencia creciente, tanto en el número de casos comprobados, en el de los fallecimientos y en los municipios que han seguido agregándose a los que tienen problemas de este tipo.

En esta campaña que ha desarrollado el gobernador Héctor Astudillo, con la ayuda del secretario de Salud, Carlos de la Peña, y los principales alcaldes del estado, aunque algunos se han hecho ojo de hormiga, porque no se les ve por ninguna parte.

Hasta este lunes, los contagios alcanzan la cifra de 579 personas y los fallecimientos son 74 en el estado.

El municipio que se agregó a la geografía afectada es Zitlala, donde apenas el sábado se dio la pelea tradicional entre personas de la localidad, que usan como tradición para atraer las lluvias.

Por edades la mayor cantidad de casos se da entre personas de entre 25 y 59 que suman 401 casos y de ellos murieron 36 afectados, un 9 por ciento de los infectados, mientras que hubo 150 casos de mayores de 60 años, con 38 fallecimientos, para un 25 por ciento de letalidad.

RECONOCE LA FEDERACIÓN EL BUEN DESEMPEÑO DE ASTUDILLO EN LA EMERGENCIA. —Por el desempeño que ha mostrado durante esta emergencia sanitaria, que ha permitido que el problema no se salga de control, el gobierno federal hizo un reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo, según lo dio a conocer la enviada a Guerrero, Rocío Bárcenas Molina, designada por AMLO como jefa de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable.

Si se observa el desempeño del mandatario estatal, se advierte que es válido ese reconocimiento, porque está bastante claro que Astudillo es el gobernador más activo que ha tenido el estado, basta con ver que siempre está en actividad desde muy temprana hora y se mantiene en el esfuerzo durante la mayor parte del día.

Esa actividad y energía se ha mostrado con amplitud y claridad en esta emergencia sanitaria y seguramente es por su incansable desempeño que la epidemia se ha mantenido bajo control en el estado, pues aunque han cientos de infectados y decenas de fallecimientos, está lejos de las entidades a las que ha sorprendido el acelerado contagio y el aumento de muertos entre sus habitantes.

Hay que ver que además del problema de la enfermedad del Covid-19, en el estado hay que atender sin descuido la situación de la violencia criminal, tarea en la que igualmente se han logrado buenos resultados.

Por su desempeño destacado, en estos meses de emergencia, el mandatario guerrerense Héctor Astudillo Flores, se ha colocado entre los gobernadores con mayor aceptación y reconocimiento popular, por su actuación ante situaciones de crisis.

