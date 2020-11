¡El amor es amor! Existe la frase que "por amor se hacen muchas cosas" y sí, aunque lo ideal sería que éstas fueran divertidas y no en negativo. Para celebrar su amor, una pareja de Pennsylvania decidió casarse con un estilo peculiar: disfrazados de dinosaurios. Aquí te contamos su historia: Se trata de Dominique Yost-Moser y Chad Moser, quienes se unieron en matrimonio en el juzgado de Allentown, Pennsylvania. Con disfraces de dinosaurios se dieron el "sí, acepto".



Durante la ceremonia, la pareja aguantó gran parte con el disfraz de Tiranosaurio Rex, aunque debajo llevaban sus trajes de boda tradicionales, dando lugar a una escena considerada como bizarra. Cuando llegó el momento de besar a la novia, ambos comenzaron a quitarse sus disfraces, pero las sorpresas todavía no habían acabado. Chad se guardaba un as bajo la manga, o más bien, una máscara que se puso para sorprender a su chica y sacarle una sonrisa (y unas cuantas carcajadas al resto de invitados).