Es prioritario que sigan las medidas sanitarias en Guerrero: Astudillo

Ante el incremento de casos confirmados de COVID-19 en Zihuatanejo, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que las medidas de prevención se reforzarán en ese municipio de la Costa Grande, que registra un aumento en los casos activos, superando a Chilpancingo.



En cuanto al aumento de contagios por coronavirus en el municipio de Azueta, Astudillo Flores anunció que se van a reforzar la medidas sanitarias para tratar de disminuir el número de casos e indicó que en la semana realizará una gira por esa demarcación para constatar las medidas que se impulsarán.



Astudillo Flores, reiteró a las y los guerrerenses que la pandemia continúa, a pesar de que en algunos municipios ha bajado ligeramente el número de contagios.



Se presentó una gráfica de defunciones por COVID-19 por mes, destacando que en lo que va de julio los fallecimientos disminuyeron, después de que en el mes de junio, se presentó el punto más alto de muertes por esta enfermedad al registrar hasta 29 casos por día. En abril se registraron 60 decesos, en mayo 408, en junio 606 y en lo que va de julio, 281. "Es notable la diferencia entre el mes de junio con hasta el día de hoy, por eso es muy importante que sigamos con las medidas sanitarias", apuntó el gobernador.



Recordó que las y los trabajadores de Palacio de Gobierno no regresarán a laborar el tres de agosto y los demás poderes deberán tomar sus propias determinaciones: "Primero está cuidar la vida".



Reiteró que las cocinas comunitarias seguirán operando hasta el 15 de agosto para seguir apoyando a las familias afectadas por la pandemia.



ESTRATEGIAS CONTRA COVID-19



Durante la transmisión número 124 de la actualización de datos del COVID-19, en la que participaron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, la directora General de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, el jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y el presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, precisó que a parte de los filtros sanitarios en las playas, a partir de este miércoles se van a instalar otros 15 en las zonas con mayor movilidad en coordinación con Guardia Nacional, Sedena, Semar, SSP y el Ayuntamiento como medida para disminuir los contagios.



En cuanto a las fiestas patronales en la Costa Grande, dijo que en el caso de Petatlán, la parroquia de San Pedro Apostól ya invitó a los feligreses a no acudir a la peregrinación que se realiza año con año en honor a Jesús de Petatlán, por lo que esta celebración se transmitirá a través de su página de Facebook, además suspendieron la velada, el templo se cerrará todos los días a las 8 de la noche y se permitirá la entrada hasta el 30 por ciento de la capacidad del templo.



El presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, agradeció la solidaridad del gobierno del estado para que los módulos para realizar pruebas de COVID-19 se queden una semana más en el municipio, ya que dijo será una medida importante para disminuir la tasa de mortalidad y evitar más contagios.



LOS DATOS DEL CORONAVIRUS



En su presentación, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos agregó que en Guerrero los casos acumulados ascendieron a 10 mil 293 y mil 357 defunciones.



En las últimas 24 se notificaron 220 casos nuevos y en el caso de los activos, indicó que Acapulco registra 340 casos activos, Zihuatanejo 236 y Chilpancingo 121.



En cuanto a la ocupación hospitalaria, indicó que en general, todos los hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Marina, Sedena, registran un 33 por ciento de camas COVID-19 ocupadas.



En cifras del gobierno de la República, Guerrero se encuentra en el lugar número 23 con el 36 por ciento de ocupación y el lugar 25 en el uso de ventiladores, pues el 75 por ciento están disponibles.



"Estamos en condiciones adecuadas, lo que queremos es no más enfermos, no más defunciones", anotó.