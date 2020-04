Es tiempo de crisis y el Presidente debe valorar si es pertinente realizar cambios en su gabinete: Senador Narro

A pregunta expresa de este reportero, sobre su opinión si ¿debe haber reajuste en el Gobierno federal?, durante el chat de la transmisión de la conferencia de prensa Virtual -a través de su página de Facebook-, el senador José Narro Céspedes comentó: ’es tiempo de crisis y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe valorar si es pertinente realizar cambios en el gabinete para enfrentar lo mejor posible esta crisis que estamos viviendo’.



Puntualizó que las crisis son también oportunidades y el presidente, puede mejorar el funcionamiento de un gobierno que ha actuado con alta responsabilidad y compromiso, sobre todo con quienes más lo necesitan.



Por otra parte, durante su exposición, el legislador por Zacatecas, dijo que dentro del paquete de medidas establecidas por el Gobierno federal para enfrentar la problemática económica generada por la pandemia, se contempla la aplicación de un millón de créditos de 25 mil pesos para empresas formales e informales; sin embargo, consideró que la medida no será suficiente.



Hace falta, dijo, un apoyo crediticio de mayor calado a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, que representan más del 95% de las unidades económicas; sostienen el 52% del producto interno bruto y entre ellas ocupan al 72% de la población económicamente activa, generando la mayor parte de los empleos formales de este país.



En su análisis del paquete de medidas presentado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso que es una estrategia que busca cumplir con su máxima de ’Primero los Pobres’, por lo que apuesta al empuje de la inversión en el sector social del país, lo cual es un gran aliciente e impulsará la Cuarta Transformación (4T).



Señaló el senador zacatecano que, las empresas mexicanas se encuentran en una difícil situación, ya que muchas de ellas se han visto en la necesidad de parar debido a que algunos de sus insumos de la cadena de suministros provienen de otros países.



Además, agregó que varios de esos países han tenido que frenarse, generando una parálisis mundial. ’México, al estar tan conectado a la economía mundial, ha experimentado en varios sectores la falta de insumos para poder sacar al mercado su producto terminado’, asentó.



En otra parte de su análisis, precisó que hay una disminución muy importante de los flujos comerciales, cercana al 60%, sobre todo en las grandes ciudades.



El senador de Morena insistió en que México necesita una política crediticia de mayor calado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas durante la Contingencia.



’Aunque no nos guste la medicina, para curarnos es lo que hay que tomar, existen recursos para afrontar la contingencia; por ejemplo, podríamos repensar las opciones de deuda’, indicó.



Recordó que en diversos estados del país se ha solicitado el cierre de actividades no esenciales con miras a reducir la curva de contagio de la epidemia, lo que ha provocado la caída sobre las ventas de las empresas mexicanas, sin embargo, recordó que existe el llamado gubernamental de no despedir a nadie, de no reducir salarios y presentar sus declaraciones fiscales en tiempo y forma; sin olvidar la presión habitual del IMSS e INFONAVIT.



Explicó que las Mipymes generan el 72% del empleo, por lo que es vital protegerlas a través del impulso de una política generadora de crédito a la pequeña y mediana empresa.



’Creemos -continuó el político zacatecano-, que este financiamiento debería ser por el tiempo en el cual duren las fases 2, 3 y 4 de la pandemia, que será el lapso que mayormente afectará a las empresas.



El tribuno, reiteró que, ’aunque no nos guste la medicina, para curarnos es lo que hay que tomar’, esto en relación a lo dicho por el Presidente en cuanto a su posición en torno al endeudamiento gubernamental, por lo que recordó que ’existen recursos de donde echar mano y que pudiesen servir de contra peso ante la actual contingencia.



Al respecto, ejemplificó: ’Los Fondos de Estabilización, renegociaciones del pago de intereses de la deuda o la utilización de una parte de las más grandes reservas internacionales de la Historia, que en poco ayudan estando ahí, solo guardadas o habrá que repensar las opciones de deuda’, reflexionó.



Continuó: ’Creemos que, con esta serie de propuestas, aplicadas al otorgamiento de créditos rápidos, justos, suficientes y bien instrumentados, aunados a todas las demás propuestas presidenciales, podemos obtener mejores resultados en la lucha contra los efectos nocivos de la epidemia, tanto en el campo de la salud como en el terreno de lo económico’, apuntó.