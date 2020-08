Es triste ver que los funcionarios no están haciendo su trabajo: Morena

*Deben trabajar por convicción, no por el salario, afirma Esther Aracely Gómez

*Es mi obligación despertar la conciencia de mis compañeros, señala la representante morenista





Taxco, 05 de agosto. ’Es triste escuchar que la gente en la que está confiando nuestro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no está haciendo su trabajo, y el trabajo no se hace por un salario o un compromiso político, sino por una convicción social’, lamentó la nueva representante nacional en Guerrero de Morena, Esther Aracely Gómez Ramírez.



’Quiero precisar que este gobierno federal no es lo mismo de siempre; no está el partido en el gobierno, porque el partido somos el instrumento del pueblo, y nos estamos encargando de organizar para que los mejores hombres y mujeres lleguen a las representaciones populares y pueda de la mano del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) acatar y llevar esa tranquilidad que el pueblo está necesitando’, señaló.



Sin embargo, lamentó que sea triste el escuchar que los funcionarios en que confía López Obrador ’no estén haciendo su trabajo’ como corresponde. ’Pero es mi obligación despertar la conciencia de mis compañeros secretarios nacionales; basta de discursos políticos y de que en época de campaña vayan a regresar a volver a prometer que van a solucionar; queremos resultados’.



Referente a los movimientos sociales que se han presentado a lo largo de la historia de México, expresó que las luchas y las organizaciones no surgen por la justicia, sino porque han sido ’pisoteados sus derechos y porque no están siendo respetados sus derechos humanos los cuales fueron violentados sus derechos elementales’.



Lamenta Gómez Ramírez la situación de los mineros de Taxco



Gómez Ramírez dijo que, por eso, se debe entender que por ’el hecho de ser de Guerrero y de México, el dolor de todos debe ser nuestro dolor, y es triste escuchar que sigan en las mismas condiciones los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero’ quienes acaban de cumplir 13 años de huelga.



Se refirió que, con esta huelga, como maestra en la región de La Cañada en el municipio de Taxco, ’he visto, como mis alumnos se están yendo, como mis alumnos no tienen qué comer y como sus padres mineros se están muriendo de preocupación, y he visto como las madres de familia sacan de donde sea para darles de comer’.