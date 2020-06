Es un gran honor formar parte del Consejo de la ONU; permitirá al Gobierno de la 4T proyectar sus prioridades a nivel internacional

El gobernador Omar Fayad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Pachuca, Hidalgo resaltó el trabajo conjunto con la federación ha permitido evitar el colapso del sistema de salud de estado y se controlaron los efectos negativos de la pandemia.



"Hidalgo ha seguido al pie de la letra del Consejo Nacional de Salud, del secretario de Salud, del subsecretario Hugo López-Gatell y hemos complementado la información de manera tal que nos ha permitido controlar los efectos de esta pandemia".



Asimismo el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, informó que no existe la presencia de cárteles del crimen en la entidad; sin embargo, reconoció que las autoridades estatales luchan para eliminar el tráfico de huachicol, el gobernador local apoyó la decisión del Mandatario para continuar sus giras por el país.



Señaló que, "los índices delictivos van a la baja y no tenemos la presencia de los grandes cárteles del crimen organizado; en Hidalgo no se tiene una presencia determinada de estos grupos delictivos, el problema principal es el fenómeno del huachicol, del cual derivan otras figuras delictivas", dijo.



Recordó que, durante el año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a siete bandas de huachicol y a 45 poblaciones vinculadas con este ilícito, en 10 municipios de Hidalgo.



Indicó que, a pesar de que en el centro el país se concentran los 10 estados con mayor criminalidad, Omar Fayad aseguró que en Hidalgo los índices delictivos han ido a la baja y se han determinado 17 principales objetivos de la delincuencia.



Asimismo, aceptó que se han presentado problemas en Zimapán y en el Valle del Mezquital, aun así continúan con una posición menor en relación con los estados que los rodean.



El gobierno estatal conectó más de 10 mil cámaras de videovigilancia en toda la entidad, y a lo largo de los municipios más importantes. En cuanto a homicidios dolosos, se han categorizado en ejecuciones entre bandas del crimen organizado y todos tienen que ver con enfrentamientos, presentando una reducción en estos últimos.



AMLO SE PRONUNCIA POR DESAPERECER

EL Conapred



El primer Mandatario, se pronunció por desaparecer el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) por ser un órgano que demanda recursos y no tiene beneficios para la población, por lo que sugirió que las funciones de esta entidad las realice la Secretaría de Gobernación (Segob).



Aseguró que no se puede crear un organismo para cada demanda social o de justicia; por lo cual, para ahorrar recursos, la Segob podrían realizar las funciones del Conapred.



’Sí (tendría que desaparecer), que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo; claro que se tiene que combatir el racismo, la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia; un instituto para adultos mayores, uno para personas con discapacidad, un instituto para la radio, un instituto para regulación energética, otro para regulación del gas, otro para la transparencia, otro como este’, señaló.



Aseguró que el Conapred y otros organismos creados en gobiernos anteriores sólo sirvieron para ’maicear’ a críticos del gobierno o bien dar empleo a los allegados de funcionarios, pues se tienen salarios de hasta 100 mil pesos mensuales.



Es un órgano autónomo que se encarga de promover políticas, programas, proyectos o acciones tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. También se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por civiles o autoridades.



En este sentido, dijo que se debe hacer una revisión en otros institutos autónomos porque se crearon en exceso como el Instituto de Transparencia, el de telecomunicaciones y los relacionados con la política energética del país como el Cenace, la CRE, el fondo de hidrocarburos, entre otros.



’Todos estos organismos, señaló consumen presupuesto, todos tienen recursos; no los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos; se crearon muchos de ellos para simular que se combatiría la discriminación; entonces uno podría preguntarse para qué las secretarías, para que las fiscalías; si hay una violación a un derecho fundamental hay instancias. Surgieron como hongos después de la lluvia, era una manera de cooptar, lo más claro, era comprar voluntades, era para dar empleo a los allegados’.



ES UN GRAN HONOR FORMAR PARTE DEL

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU



El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que para México es un gran honor formar parte del consejo de seguridad de la ONU como miembro no permanente; dijo que este cargo permitirá al gobierno de la 4T proyectar sus prioridades a nivel internacional.

’Es gran honor para México formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, le permite proyectar a nivel global sus prioridades que son esencialmente la solución pacífica de las controversias’.



Así como el ’respeto al derecho internacional y las causas que el señor Presidente de la República ha venido insistiendo, que tienen que ver con la perspectiva de género y que tiene que ver con la desigualdad social que se agudiza con el covid-19’.