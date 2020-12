’Es un hombre libre’: AMLO dijo que Alfonso Romo seguirá como enlace con empresarios y desaparecerá la oficina de la Presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves en su conferencia de prensa que la renuncia de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, fue porque habían acordado desde el principio, que solo estaría dos años en su Gabinete; además, anunció que no habrá reemplazo porque dicha oficina ya no existirá, pues no se necesita.



’Ya ayer dimos a conocer, por qué no ponemos el mensaje del face... Porque si no se lee el mensaje , se especula, se cae también en conjeturas no, entonces yo no pondría ese texto si no fuese como son las cosas.



Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plaz



Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación’, leyó el mandatario el mensaje con que este miércoles anunció que Romo dejaba su Gabinete.





López Obrador agregó: ’Me va a seguir ayudando, nos va a seguir ayudando como enlace con los empresarios, ha sido muy importante su desempeño, es independiente es un hombre libre. Hay muchos empresarios y ciudadanos en general, que los invito a participar, simpatizan con nuestro movimiento, pero me dicen: ´yo ayudo de otra manera, pero no quiero estar en ningún cargo´, porque pues cada quien tiene su criterio y actúan con libertad con independencia, es un hombre honesto comprometido con causas justas, él es bisnieto de Gustavo A. Madero, trae en la sangre su vocacion democratica, porque no hay que olvidar lo que hizo Gustavo A. Madero y Francisco I. Madero’.



El mandatario contó cómo fue que invitó a participar a Romo en su proyecto hace más de 10 años.



" Ahí comimos y le propuse que ayudará, hace 10 años o más y lo pensó y decidió participar y lo veían con malos ojos en su gremio pero él nos apoyó mucho, entonces va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos junto y me va a seguir acompañando a algunas giras y demás, pero ya no quiere seguir en el gobierno, y es porque cada persona tiene su criterio.



El mandatario mexicano anunció que dejará de existir la Oficina de la Presidencia, porque ’ya no se necesita’ pues Romo seguirá apoyando.



’Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario, y vamos aprovechar para ahorrar también, no cobraba , la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina’, dijo López Obrador.



Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficia de la Presidencia en el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que no hay ningún conflicto de fondo.



El ex funcionario público confirmó en una entrevista con Azucena Uresti que únicamente se hizo un acuerdo de colaboración por dos años, y como el periodo terminó, volverá al sector privado.



’No pasó nada. El escrito es sumamente claro. Siempre negué que iba a estar yo en el gabinete y luego acepté. Le dije al presidente que no es mi vocación, no soy funcionario público, no entiendo al gobierno, yo soy del sector privado, de ahí soy, pero con mucho gusto te ayudo por dos años. Así lo convenimos, fue planeado desde el principio. No hay ninguna sorpresa, no hay pleito’, dijo ante las cámaras.



Además, aclaró que tampoco hubo ningún conflicto de intereses, pues durante su gestión incluso ’se cuidó de más’, y a pesar de todo, no se arrepiente de haber tomado la decisión de enlistarse en el servicio público.



’Nada, nunca he tenido nada, nunca hice ni en el pasado ni ahora. Me molesta que la sospecha en un país como este se haga realidad; me estaba yo cuidando de más. Sin embargo, por tratarse de quien se trataba, el proyecto de transformación, lo molesto que estábamos con lo que heredamos en el pasado, pues acepté y no me arrepiento ni .001%’, aseguró en Milenio Televisión.