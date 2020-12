Es un honor cumplirle al pueblo de Acapulco: Adela Román

"Es un honor cumplirle a la gente, de regresarles de sus impuestos obras con dignidad", señaló la presidenta municipal Adela Román Ocampo al inaugurar la pavimentación de la calle 15 y un callejón de la colonia Mártires del 68, con una inversión de dos millones 350 mil pesos.



Ante vecinos y funcionarios municipales, la primera autoridad del municipio dijo que este 2020 ha sido difícil por la contingencia sanitaria del Coronavirus, sin embargo, expresó que el año pasado se lograron 550 obras sociales en beneficio de las colonias más pobres.



’La gran satisfacción que tengo es que la gente ya está viviendo en otras condiciones, ya podrán caminar por la calle, sin caminar entre las piedras y el lodo; podrán vivir en una calle iluminada porque la iluminación va de la mano con la prevención del delito y por ello les pido que cuiden estas obras, porque no es un regalo del Gobierno, nosotros solamente administramos el dinero del pueblo y lo regresamos a través de obras’, enfatizó la Ejecutiva Municipal.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas, explicó que la obra constó de 640 metros cuadrados de pavimento premezclado y se instaló la red hidrosanitaria; mientras que, en el callejón La Raza se pavimentaron 99 metros lineales de andador y vialidad.



El presidente del Comité de Obras, Orlando Cruz García, dio bienvenida a las autoridades municipales que arribaron a la inauguración, y agradeció a la alcaldesa por esta obra que señaló habían gestionado desde hace más de 10 años; ’gobiernos pasaron y no nos hicieron caso, y ahorita me siento contento porque ya se hizo’, dijo.



A su vez, Crisóforo Rivera Ramos comentó que ’gobiernos anteriores no habían hecho una calle así de bonita y siento que tenemos que agradecer mucho a la presidenta municipal. Queremos darle las gracias por esta obra’.



Otra vecina que expresó su agradecimiento fue Mirna Carmona Ozuna, quien dijo, ’le damos las gracias porque anteriormente la calle estaba horrible y ahorita, gracias a Dios, qué hermosura de calle tenemos; estamos muy agradecidos todos los vecinos de esta colonia’.



Acompañaron a la alcaldesa Adela Román la regidora Alva Patricia Batani Giles; el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas y la presidenta del Patronato del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, entre otros funcionarios.