Es urgente defender los derechos laborales

LA UNIDAD SINDICAL ES NECESARIA PARA DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES DE MILLONES DE TRABAJADORES, CUYAS ORGANIZACIONES ESTAN SIENDO AGREDIDAS POR SUS PROPIAS EMPRESAS



+Se debe poner fin a la explotación infantil



La unidad sindical es necesaria para defender los derechos laborales de millones de trabajadores mexicanos del acoso que enfrentan por la fuerza de poderosas empresas que pretenden ponerlos de rodillas, reducir sus salarios y desaparecer su contratos colectivos, aprovechando tratados internacionales y la reforma laboral, señaló el Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR).



Hizo ver también que los sindicatos no han sido obstáculo para implementar la reforma laboral, sino luchan intensamente para fortalecer la democracia sindical, y defender los beneficios alcanzados durante largos años de lucha intensa, como la que ahora enfrentan organizaciones sindicales de Aeroméxico y Telmex, como son sobrecargos, pilotos aviadores y telefonistas, cuyos derechos laborales están en riesgo.



El dirigente sindical destacó que "sabemos que enfrentamos a quien intenta deformar la vida sindical mexicana haciendo ver que la lucha por el respeto de nuestros derechos y la exigencia de mejoras en la calidad de vida es transgredir la paz laboral. Como si pedir respeto a la ley y de la emancipación de los trabajadores fuera una acción ilegal’, dijo.



Destacó que es momento para hacer un diagnóstico de la situación actual de la clase trabajadora en el país, conocer los retos a los que se enfrentan y realizar propuestas que den vigencia a la organización sindical, que identifiquen con claridad lo que se puede hacer juntos, como la más grande organización de trabajadores del país y luchar por lo que nos enseñaron a las nuevas generaciones a luchar por dignificar el trabajo y al trabajador , para borrar la terrible desigualdad que ahoga la justicia y el derecho que tenemos todos los trabajadores a vivir mejor.



Subrayó que no se puede desconocer que más de la mitad de los mexicanos en edad laboral trabajan en la informalidad y que el 43 por ciento de los formales ganan muy poco, pues, dijo, que incluso la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso, fue impuesta por Estados Unidos como condición para ratificar el tratado de libre comercio.



’Más del 40 por ciento de los trabajos formales destinan el 19 por ciento del salario a pagar impuestos y seguridad social, otro 30 por ciento en transportarse a las fuentes de trabajo, ya no alcanza en las casas para pagar los servicios, la luz, el gas, la canasta básica y que cuando se reciben los incrementos de salarios estos se diluyen en corto tiempo’, dijo.



Por eso les decimos a quienes pretenden que callemos y agachemos la cabeza, ’que se equivocan, seguiremos firmes, levantando la voz, porque la historia de lucha se repite: la miseria, la desigualdad y la injusticia en que se debaten muchos trabajadores la hacen vigente. El Congreso del Trabajo tiene la responsabilidad histórica de devolverle al trabajador su dignidad como personan humana y social, haciendo de su trabajo una tarea dignificadora, porque sólo así se puede construir un país con justicia social sin marginación, con inclusión social, con una inclusión total a un desarrollo integral’, subrayo.



Destaco que en los foros económicos se cuestionan los modelos y sistemas que se han implementado. ’El Fondo Monetario Internacional acepta que se han equivocado, que el mercado no se regula a sí mismo y se necesita la intervención del estado, como lo han demostrado las crisis económicas’, dijo.



’Pero eso nosotros lo sabemos desde hace décadas, pues es la clase trabajadora la que ha soportado en sus hombros el desarrollo de esas grandes riquezas, a costa de deteriorar la calidad de vida, de ver destruido su sistema de seguridad social, mermada la educación de sus hijo, los servicios públicos precarios y la inseguridad en las calles .



No podemos seguir con un sistema económico que antepone las ganancias y la utilidad antes del bienestar de las personas’, enfatizó. Por eso añadió que en aras de esta aspiración le decimos a quienes actualmente conduce esta tarea, que México merece una clase trabajadora con mejores ingresos, no tienen razón aquellos que creen que restringiendo loa salarios se fortalece la economía, pues es al revés.



’Los salarios suficientes fortalecen el mercado interno, se reduce la dependencia del exterior, los empresarios venderán más y nos acercaremos cada vez más al ideal del constituyente en el sentido de que el salario del trabajador debe ser suficiente para vestir, alimentar, darle techo y educación a los hijos’ Añadió que por otra parte, la injusta recaudación del impuesto retrasa el desarrollo del país, no se puede seguir teniendo de rehén en los impuestos a los trabajadores, ni al micro y pequeños empresarios, mientras los que más ganan pagan menos. Los impuestos deben pagarse en forma progresiva, quien más gane que pague más’, puntualizó.



La Confederación Obrera Revolucionaria (COR), desde su fundación en 1967, ha mantenido su compromiso de ser una organización de trabajadores que representa una alternativa sindical, orientando y preparando a sus miembros para que sean corresponsables en el buen funcionamiento de las empresas, para que sean más productivas y más prósperas, es la única forma en que puede dar mayores beneficios a sus trabajadores, finalizó….



AÑO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PONER FIN A LA EXPLOTACION



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado 2021 Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. La Confederación Sindical Internacional (CSI) considera que la garantía de empleos decentes para los adultos, el pleno respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la protección social universal y una educación gratuita y de calidad para todos los niños y las niñas son las claves para lograr la eliminación del trabajo infantil y cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 antes de 2025.



Exigir la debida diligencia en las cadenas de suministro, en particular en el sector agrícola, donde se encuentra más del 70% de la mano de obra infantil, también resulta fundamental para poner fin al flagelo de la explotación infantil.



’Si bien en los últimos años se han hecho progresos, lo cierto es que antes de la catástrofe económica y social provocada por la pandemia de COVID-19 ya había más de 150 millones de niños y niñas trabajando en lugar ir a la escuela. El trabajo infantil sigue existiendo en todas las regiones debido a la incapacidad para garantizar empleos a los adultos, y debido también a una inversión insuficiente en educación y a la falta de protección social para las familias.



El derecho de los niños y de las niñas a estar protegidos de la explotación está consagrado en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha sido ratificado por todos los Estados Miembros de la OIT. Solo quedan 14 países por ratificar el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, y la presión para que lo hagan va a intensificarse este año. Hacemos un llamamiento a todos los países para que cumplan con las obligaciones que se recogen en estos convenios, para que protejan a los niños y las niñas y para que les ayuden a construir su futuro’, ha expresado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.



Los fallos existentes en la economía mundial han quedado crudamente expuestos y se han visto exacerbados por la pandemia. Es preciso que el proceso de reconstrucción y resiliencia dedique especial atención a conseguir que las decenas de millones de niños y niñas trabajadores dejen de trabajar y se incorporen a la escuela. La persistente incapacidad para garantizar un salario decente a los adultos y para velar por el respeto de los derechos en el trabajo podría echar por tierra los progresos realizados y dejar atrás a otra generación de niños y niñas en situación de riesgo.



Muchos Gobiernos han intensificado sus sistemas de protección social en respuesta a la crisis, pero los esfuerzos han sido dispares, ya que muchos países de bajos ingresos carecen del espacio fiscal para hacer lo necesario. Por eso es fundamental que se establezca un nivel mínimo de protección social a escala mundial, y la creación de un fondo mundial para la protección social es un primer paso urgente para evitar un aumento del trabajo infantil en los países en desarrollo.



La gran mayoría de la mano de obra infantil se encuentra en la agricultura, donde la mayor parte del trabajo es informal, la inspección del trabajo suele ser inexistente, se niegan los derechos fundamentales, y los salarios y las condiciones de trabajo suelen ser deplorables. Urge que los Gobiernos hagan esfuerzos concretos para promover el desarrollo rural inclusivo mediante la promoción del trabajo decente en la agricultura y la ampliación del ámbito de los servicios prestados por el Estado, como una atención médica y una educación accesibles y de calidad.



’Los 14 Gobiernos que todavía no han ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima deberían hacerlo este año, y todos los Gobiernos deberían proponerse no permitir que el mundo vuelva a caer en la explotación del siglo XIX. Un nuevo contrato social proporcionará la esperanza y la vía para hacer realidad el objetivo del Año para la Eliminación del Trabajo Infantil de la ONU’, concluye Sharan Burrow…