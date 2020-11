Es urgente diversificar y brindar más apoyo a la producción en el campo

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 27 de noviembre del 2020.- Diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura se pronunciaron por redoblar esfuerzos para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural haga lo propio para que los campesinos guerrerenses se conviertan en verdaderos productores, y de esta manera tengan una mejor calidad de vida.

Esto durante la comparecencia del secretario Juan José Castro Justo ante las Comisiones de Desarrollo Rural y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y de Cambio Climático del Congreso del Estado.

En su oportunidad, la diputada Celeste Mora Eguiluz, de Morena, reconoció la labor del secretario por su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno Federal, logrando un leve pero meritorio crecimiento en el rubro agroalimentario y en el valor de la producción; sin embargo, dijo que se requiere de un diseño de políticas públicas más certeras y acciones que den apoyo e impulso a otros sectores productivos, como la pesca, que se vio seriamente afectada por la baja demanda durante la pandemia.

Dijo que en las próximas semanas que se discutirá el Presupuesto de Egresos 2021, el Congreso del Estado está en la disposición de trabajar de manera coordinada con la dependencia para fortalecer con recursos las acciones en favor del campo, por lo que preguntó qué programas de los que se desarrollan con recursos del estado, son los prioritarios y qué monto requieren.

También de Morena, el diputado Adalid Pérez Galeana pidió abundar sobre la entrega de recursos a 32,081 productores afectados en el Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2019. Cuestionó si se cubrieron todas las solicitudes y qué acciones realiza la Sagadegro para apoyar a productores fuera de este beneficio.

También pidió abundar sobre las acciones que implementa la dependencia para que recortes presupuestales tengan el menor impacto negativo en el desarrollo del campo guerrerense.

Por el PRI, el diputado Héctor Ocampo Arcos lamentó que este año haya habido limitaciones presupuestales para el campo guerrerense, dado a la desaparición de programas federales como el de Concurrencia con las Entidades Federativas, PESA, Extensionismo y otros. Al respecto, cuestionó al secretario sobre las acciones implementadas para contrarrestar el impacto del decremento presupuestal; la coordinación que entabla con la Secretaría del ramo federal en la ejecución de los programas; si se otorgó seguimiento técnico a los mismos, y si se tiene evaluado el impacto en el desarrollo ganadero del estado.

Reconoció la complejidad de este año por la pandemia y los recortes presupuestales, pero destacó el interés del Ejecutivo estatal por atender al campo y garantizar la soberanía alimentaria.

Al fijar la postura a nombre del grupo parlamentario del PRD, el diputado Robell Urióstegui Patiño reconoció que la tarea de reactivar la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el estado es compleja y demanda de recursos financieros, mismos que nunca son suficientes, y menos con los recortes consecutivos al presupuesto del campo desde el 2019.

Reclamó que en Guerrero, a cinco años de gobierno, no se ha cambiado la realidad de las personas que viven del campo, porque se mantiene la producción de auto consumo, que no permite a las comunidades proyectarse como productores agropecuarios. En ese sentido, dijo que ningún gobierno debería dejar de ver a los campesinos porque, a través del impulso a la producción de alimentos, es como se genera el desarrollo y la prosperidad social.

Expuso por último que las estadísticas que se informan no son las óptimas ni las deseables, por lo que llamó a redoblar esfuerzos en la dependencia.

La diputada representante del PVEM, Eunice Monzón García, mencionó que en años anteriores la dependencia ejecutó un programa de desarrollo rural donde se privilegió a las mujeres del área rural. Al respecto, preguntó cómo se ejerció y qué impacto tuvo en las y los productores del campo, cuya inversión fue de 301 millones de pesos.

De igual manera, pidió abundar en el informe sobre la aplicación de los recursos en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, las regiones beneficiadas y el porcentaje de apoyo en específico a las mujeres.

En su oportunidad, la diputada Guadalupe González Suástegui, del PAN, refirió que la mayoría de las familias del sector rural dependen en gran medida de la agricultura, ganadería, pesca y la acuacultura; de ahí que la dependencia cumple un papel estratégico para el desarrollo de la entidad.

En ese sentido, cuestionó al funcionario sobre cuál ha sido el papel del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable en la definición de las políticas públicas de la SAGADEGRO; cuál fue el impacto al campo guerrerense por la crisis sanitaria y los efectos hidrometeorológicos; a cuánto ascienden los recursos que dejó de percibir Guerrero por la desaparición de fideicomisos y programas, y las estrategias resarcitorias que se implementan, y el costo de la contratación del seguro agrícola.

En su mensaje el secretario compareciente aseguró que la dependencia desarrolló acciones para contribuir a mejorar la productividad, aplicando recursos en programas convenidos entre la federación y el estado, así como de inversión estatal directa y la Inversión que opera directamente la federación, que ascendió a 4 mil 710 millones de pesos.

Además, manifestó que a pesar de la pandemia, las actividades en el campo no se detuvieron; la producción agroalimentaria que se considera estratégica y esencial por el importante papel de abastecer a la población de alimentos básicos, tuvo afectaciones sólo en la comercialización, por la disminución de la demanda y la consecuente caída de los precios.





00o00