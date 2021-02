’Es vergonzoso el papel que está jugando’, dice Lydia Cacho sobre Sánchez Cordero frente a Segob

Tras la detención de Mario Marín, la periodista Lydia Cacho aseguró que el papel que está jugando Olga Sánchez Cordero es ’un poco vergonzoso’.





Y es que fue en 2007 cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de desestimar una investigación contra el entonces gobernador de Puebla. Esto después de que el político estuviera involucrado en el secuestro y tortura de Cacho.



En aquel momento, Sánchez Cordero, ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la confesión de Marín no tenía validez. Por lo que no admitió que se violaron los derechos humanos de Cacho en 2005.



Al ser cuestionada esta mañana al respecto, Sánchez Cordero refirió únicamente que hay una versión estenográfica de la resolución donde desamparó a Lydia Cacho.



’El voto fue de seis ministros. Yo no pude haber cambiado mi voto. En este caso, lo que hice fue hacer un recuento, una relatoría, desde el momento de su detención hasta que quedó en libertad’, dijo la titular de la Segob.



Sánchez Cordero impidió desafuero de Marín: Cacho

En entrevista con Denise Maerker para Atando Cabos, de Grupo Fórmula, Lydia Cacho aseveró que, en 2007, la ahora titular de la Segob rompió con su discurso de equidad de género.



’Es un poco vergonzoso el papel que está jugando en este momento. No se quiso presentar cuando en la Segob, en un evento, se me ofreció una disculpa pública por obligación del Estado mexicano. Fue una obligación por los acuerdos internacionales de derechos humanos. Alejandro Encinas se vio obligado a cubrir el lugar de Olga porque justamente tenemos esta historia presente en nuestras vidas’, afirmó Cacho.



De la misma forma, la periodista apuntó que de los otros ministros no esperaba una votación a favor de ella como mujer. Pero de Sánchez Cordero, sí.



’Yo no estoy hablando de los otros ministros. Estoy hablando de la única ministra de la Suprema Corte de Justicia que en ese momento decía abanderar la causa de las mujeres, la equidad de género y de las niñas y niños de México.



’Ella construyó su carrera judicial alrededor de ese discurso de equidad. Y, en nuestro caso, lo destruyó por completo. Dijo que yo había sido torturada, pero no lo suficiente. Lo estoy diciendo en palabras comunes, pero básicamente fue lo que dijo: ‘Sí la torturaron, pero no tanto’’, recordó Cacho.



Por último, Lydia Cacho añadió que la votación de la exministra implicó que no se pudiera desaforar a Marín.



’Si ella hubiese votado a favor, que era lo que esperábamos, implicó que no pudimos hacerle el juicio a Mario Marín para sacarlo de la gubernatura y llevarlo a las cortes como un ciudadano común. Quitarle el fuero’, puntualizó.