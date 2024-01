CALIMAYA, Estado de México.- El Mariachi es considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2011, además de que cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Mariachi.



En el municipio de Calimaya, Estado de México, existe una gran tradición que transmite el amor por la música de generación en generación, por eso este lugar es conocido como la capital mexiquense de este género musical.



Para conocer más sobre la historia de estas agrupaciones en Calimaya, Miguel Mondragón, músico y originario del pueblo, compartió que el primer grupo musical nació a finales de 1969, con la iniciativa del señor Miguel Mondragón –su abuelo– y 10 amigos más que decidieron unir sus caminos en la interpretación de música vernácula.



Ahora, Miguel Jr, como lo conocen, continúa con este legado aportando nuevas ideas, gracias a que él estudió una Licenciatura en Música y es la primera generación de su familia con preparación académica.



Gracias a su formación y con la intención de visibilizar el talento de las mujeres, decidió crear un mariachi femenil llamado Mexicanísimo, y aunque nació en 2023, ha logrado participar ya en su primer festival e interpretar a grandes compositores.



’Una de las cosas que me impulsaron a formar una agrupación, pues prácticamente es el ejemplo, porque mi abuelo tuvo la inquietud de acercarse con personas que ya eran músicos y prácticamente lo hemos vivido ya las tres generaciones. Mi abuelo, de formar algunas agrupaciones, mi papá también de ya formar agrupaciones aquí en Calimaya, y en esta ocasión, me toca a mí’, añadió.



Las agrupaciones femeniles son poco comunes; sin embargo, cada vez hay más apertura para generar grupos mixtos, o de mujeres, pues el sentimiento de festividad que el Mariachi expresa es parte de la experiencia humana, además, en el repertorio hay canciones que lucen en voces masculinas y otras en femeninas.



Por su parte, Liliana Guadarrama, integrante de Mexicanísimo, dijo: ’Vengo de familia de músicos y me gusta la música por herencia, porque lo vi de mi papá, y él pues de su familia, nosotros somos de aquí de Calimaya, bueno, de San Diego la Huerta; pertenecemos aquí a Calimaya’.



Gracias a este mariachi, 12 talentosas mujeres incursionan en la música y desean ser portadoras de un género que da identidad a México en el mundo y que es además un espacio de expresión en el que se relatan combates, hazañas e historias de amor, así como canciones tradicionales de la vida rural.