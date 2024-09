TOLUCA, Estado de México.- El Estado de México es líder nacional en acciones para eliminar la transmisión vertical del VIH/sífilis, por lo que este modelo se implementará en el resto del país para beneficio de la población con este padecimiento.



Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Comando Estatal e Interinstitucional de los Servicios de Salud (CEISS), Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal afirmó que dar continuidad a las políticas de salud impulsadas a nivel federal ha permitido identificar las necesidades en este rubro en la entidad para realizar una planeación articulada y enfocada en el fortalecimiento del sector.



Ante representantes de diversas instituciones, la Doctora Macarena Montoya Olvera agradeció la labor a favor de la población y resaltó que, con El Poder de Servir, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabeza la transformación de este sistema y ha instruido la implementación de acciones para atender las necesidades de las y los mexiquenses, así como garantizar su acceso a servicios de salud humanizados, gratuitos, con calidad y calidez.



En esta Sesión se firmó el Acta de Reinstalación de este Comando a fin de trabajar en conjunto en la generación de estrategias en los procesos de atención médica y en la seguridad de los pacientes usuarios de las instituciones del sector salud del Estado de México.



Al presentar el ’Seguimiento de la Vía Clínica de Transmisión vertical de VIH, Sífilis y del tamizaje de Hepatitis C’, Sonia Echeverri Frías, Jefa de Departamento de VIH/Sida/ITS-VHC del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), explicó que la detección oportuna de VIH en las mujeres embarazadas es el pilar para evitar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita, por lo que en la entidad mexiquense se trabaja de manera coordinada e interinstitucional para alcanzar uno de los objetivos del 2030: lograr la cero transmisión vertical de VIH y sífilis congénita.



Destacó que, con enfoque innovador, la Secretaría de Salud fortalece el compromiso con la salud pública, fundamental para que el Estado de México se encuentre también en el primer lugar nacional en tamizaje de Hepatitis C, lo cual ha sido posible gracias al esfuerzo continuo en la detección temprana, la prevención y el tratamiento a la población mexiquense.



Por su parte, Alethse de la Torre Rosas, Directora General del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA), en representación del Doctor Ruy López Ridaura, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, subrayó que el Estado de México lidera el primer lugar en indetectabilidad de VIH y su modelo para evitar la transmisión vertical de este padecimiento, por lo que será tropicalizado en el país.



Al abordar el tema la ’Transformación de los CAPASITS como pivote para la salud pública; ¿por qué y cómo?, señaló que en México existen 380 mil personas que viven con VIH y de éstas, ocho de cada 10 son conscientes de su condición, el resto no tienen acceso al tratamiento, a diferencia de quienes sí lo reciben y logran una calidad de vida y sobrevida similar a quienes no presentan esta enfermedad.



Asimismo, José Alberto Ángeles Pozo, responsable de los Programas de Violencia e Igualdad de Género del ISEM, presentó el ’Seguimiento de la Estrategia Kit-PEP para la Atención del Código 010 y 046 en el Sector Salud’, donde puntualizó que para prevenir y atender la violencia sexual, se trabaja en la estrategia para la distribución del kit profilaxis post exposición para víctimas (Kit PEP) en los centros de prevención y reinserción social, con el objetivo de atender a las personas privadas de la libertad.



Agregó que los servicios de salud en el Estado de México promueven y difunden la normatividad considerando que la Profilaxis Post Exposición (PEP) puede ser de carácter ocupacional y no ocupacional, pues se considera en todo momento la evaluación de riesgo para otorgar la misma, además de que considera los escenarios en donde no necesariamente existan relaciones forzadas o violentas, pero que persiste el riesgo de transmisión.



Explicó que, como parte de las acciones de seguimiento de la Profilaxis Post Exposición, las instituciones del sector salud trabajan en el fortalecimiento de insumos para la atención de pacientes que los requieran, con énfasis en los antirretrovirales y la anticoncepción de emergencia, además de la atención psicológica de personas en situación de violencia.