Escasea el oxígeno para pacientes de Covid-19 en Taxco e Iguala

La población ha hecho caso omiso a los protocolos sanitarios que se deben tomar, dice coordinador



Sin corresponsabilidad no hay un trabajo que pueda ayudar a mejorar las cosas: Tito Moronatti



Taxco, 16 de enero. El coordinador de los Centros de Salud de Taxco, de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Tito Moronatti Ocampo, confirmó la escasez de recarga de oxígeno para pacientes de Covid-19, como ocurre también en Iguala.



Aseguró que ante el incremento exponencial de los casos positivos de Covid-19, que condujo a Taxco a estar en los primeros lugares del sitio de la tabla de los municipios con el mayor número de infectados de los últimos 14 días, los indicadores han cambiado, lo que han generado muchos problemas que la misma sociedad no ha entendido la situación de que debe tomar las recomendaciones.



Expresó que el problema de desabasto de oxígeno como herramienta para la atención a los pacientes de esta enfermedad cada día se convierte en un calvario para los usuarios, por la escasez que se está teniendo con los distribuidores.



Ante esto, Moronatti Ocampo confirmó este problema que se está presentando en Taxco, como ocurre también en Iguala.



Calificó como ’grave lo que se está viviendo en Taxco’, por los altos casos positivos de Covid-19 que se están presentando, producto de que en muchos casos han hecho caso omiso a las recomendaciones de los protocolos sanitarios que se deben tomar en este momento de la emergencia sanitaria.



Expresó que la problemática del incremento está reflejándose, en torno lo que ocurrió en los meses anteriores y, por lo tanto, los casos positivos forman parte de la delicadez que hay en Taxco.



Aseguró que Taxco atraviesa por una situación de alerta grave que la misma sociedad debe entender que, sino no hay una corresponsabilidad, no hay un trabajo que pueda ayudar a mejorar las cosas en el municipio.



Pidió un respaldo de la sociedad, para que se atiendan las necesidades de lo que se está pidiendo para disminuir el problema social contra la Covid-19.