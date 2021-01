Escenas de terror en el Metro de la CDMX en plena pandemia

CIUDAD DE MEXICO,A13 de Tras algunos días sin servicio, las líneas 4, 5 y 6 reanudaron servicio el 12 de enero con un intervalo de entre siete y nueve minutos entre cada tren. Pero las líneas 1, 2 y 3, continúan cerradas.

Una de las estaciones más problemáticas es Tacubaya, pues en ella convergen las líneas 1, 7 y 9. El usuario de Twitter Bernardo Coronel compartió en sus redes sociales un clip que muestra una importante aglomeración en dicha estación.

Las imágenes que podrían ser algo común en cualquier día del 2019 ahora causan terror, pues la capital del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, por lo que ese tipo de concentraciones deben evitarse para no continuar propagando el COVID-19.

Cabe señalar que la mayoría de las personas que aparecen en la grabación utilizan correctamente su cubrebocas, sin embargo el riesgo de contagio es alto pues la estación es un espacio cerrado y con poca ventilación.

Afuera de las estaciones donde no se ha reestablecido el servicio del Metro el caos es similar, ya que gran cantidad de personas se aglomera para intentar abordar los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que están brindando el servicio sustituto, incluso patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX fueron habilitadas para el trasporte de pasajeros.

La ciudad de México está atravesando uno de sus momentos más críticos, el Metro, su sistema de transporte más eficiente no está operado al 100 %, el número de contagios es tan alto que se encuentra en semáforo rojo, por lo que solo operan actividades esenciales, y los hospitales están al límite con un 88% ocupación hospitalaria.