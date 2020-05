Escepticismo y desconfianza

Escepticismo, duda y desconfianza, por decir lo menos, es lo que genera la apertura de algunos sectores comerciales al trabajo cotidiano, así como la liberación de casi 300 municipios del país, ayer lunes 18 de mayo.



Los sectores abiertos a la deteriorada economía nacional son: automotriz, minería y construcción, gracias a la nueva normalidad, estrategia creada por el gobierno para la reapertura de actividades sociales, escolares y económicas durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.



Sin embargo, vale la pena aclarar que ayer dio inicio la etapa que abarca la reapertura general en los sectores catalogados como esenciales, teniendo como fecha definitiva el 1 de junio.



En lo que respecta a los 269 municipios conocidos como de la ’Esperanza’, son poblaciones que se encuentran libres del virus o que no colindan con otras infectadas o de bajo contagio.



Todos los sectores liberados deberán seguir las siguientes medidas sanitarias: que sus trabajadores se sometan al lavado de manos de manera frecuente; diaria sanitización de las instalaciones en las que laboren; medición constante de la temperatura corporal; mantener la sana distancia, lo más posible; control al acceso y salida de los empleados; tener espacios ventilados; evitar aglomeraciones; separar los espacios de comida y tener los baños y bebederos de agua, para accionar mediante los pies.



Esos sectores de la producción, al igual que los municipios liberados deberán regirse por los semáforos de los cuatro colores: rojo, naranja, amarillo, hasta llegar al verde, con el que se pretende regresar a las actividades normales, aunque manteniendo vigentes las medidas de salud públicas y laborales.



Las anteriores son las primeras acciones determinadas por el gobierno federal para iniciar la ’nueva normalidad’, aunque no significa que el problema se encuentre superado o para el primero de junio regresemos a una etapa de la vida como era en febrero.



Y es que el problema continúa siendo la abulia de la gente para atender las recomendaciones de las autoridades de salud, especialmente el mantener la sana distancia.



Frecuentemente vemos en redes sociales fotografías de personas en reuniones y fiestas, sin protección alguna y sin ninguna de las medidas higiénicas de protección, mientras que en diarios encontramos información de que la policía llegó a disolver un festejo de esos, aunque no le alcanza para cubrir o detectar todos.



Son varios los estados que han alcanzado notoriedad por el número de muertos o contagiados, por no atender las recomendaciones de las autoridades. Tabasco, Hidalgo, Baja California, son algunos de ellos, mientras que en la CDMX se nota un total relajamiento por parte de sus habitantes o paseantes que cada vez se advierten en mayor número circular por las calles.



El quedarse en casa parece haber pasado al olvido y la población se muestra sumamente relajada en grado sumo, mientras que los que asumen todo el cuidado, ven con escepticismo y dudas todas las medidas implementadas para el regreso a la normalidad.



Tal vez por eso, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que el miércoles 20 anunciará las nuevas medidas de emergencia sanitaria que habrán de seguirse en la Zona Metropolitana del Valle de México.



El camino hacia la normalidad o nueva, como le han dado en llamar es todavía bastante escarpado y sumamente árido, por lo que deben seguirse las instrucciones de emergencia sanitarias y no relajarse demasiado.



[email protected]

[email protected]