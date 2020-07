Esconden panistas medicamento para niños con cáncer: evidencian a Corral

Desde enero del presente año padres de familia del estado de Chihuahua han protestado por el desabasto de medicamentos contra el cáncer para sus hijos, sin embargo los tratamientos se encuentran resguardados en desde principios de año en el Almacén de Servicios de Salud del Estado, informó el personal de dicha área.



El pasado martes 21 de julio, familiares de niños que padecen algún tipo de cáncer se reunieron frente al Palacio de Gobierno para denunciar la falta de medicamentos como cisplatino, vinblastina, doxorrubicina, oxiliplatino, daunorrubicina e idarrubicina,



Sin embargo, el personal del almacén de Servicios de Salud declaró que desde hace varios meses se cuenta con varias cajas que contienen medicamentos para tratamientos contra el cáncer, desconociendo el motivo del por qué no los han enviado a los hospitales.



La bodega que se encuentra ubicada en la avenida de las Industrias 4312, casi esquina con la calle Mercurio, en la colonia Nombre de Dios



El Diario de Chihuahua presentó imágenes de la bodega, donde se presume que hay 432 cajas de vinbplastina que ya esta caducada, además de contar con 120 cajas de cisplatino y 20 de bleomicina, que se encuentran disponibles en el almacén de Servicios de Salud. Todas las cajas cuentas con el logo de Pisa, farmacéutica que tenía monopolio del medicamento para el cáncer en el servicio de salud pública en México.



Mientras tanto el gobernador Javier Corral Jurado hace unos días anunció una licitación por 6 millones de pesos para la compra de medicamento con farmacias particulares.



Desde enero los padres de los niños denunciaban la falta de medicamentos comentaron que en Chihuahua ya se han dado casos de niños que han muerto por la falta de medicamentos para sus tratamientos, recalcando que desde hace dos años ha ido escaseando el medicamento, pero en los últimos meses el problema se fue agravando.



El mandatario se excusó de que el desabasto es provocado por la falta de producción de los laboratorios derivado de señalamientos que ha realizado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Sin embargo a principios de año, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que pese a que la empresa china que fabricaba la medicina había tenido problemas para su producción, el gobierno compró reservas en otras partes del mundo por lo que sí hanía medicina. Aunado a que el presidente López Obrador autorizó una inversión de 60 millones de pesos en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer.



Actualmente, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Amanc, se encuentra en una crisis financiera derivada de la pandemia por Covid-19, dado que varios de los apoyos que se tenían destinados por benefactores fueron cambiados para apoyar la lucha contra la pandemia.



Sin embargo, los alrededor de 220 niños y sus familias que reciben los distintos apoyos, desde medicamentos hasta hospedaje, podrían verse afectados, ya que de no mejorar la situación la asociación podría cerrar sus puertas en Chihuahua en próximos meses, advirtió su director, Juan Carlos Guedea.



En enero, padres de niños con cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). la Ciudad de México solicitando medicamentos, ’No lo encontramos en ningún lado, no hay y sólo hay una persona que los vende por teléfono, pero de 120 pesos que antes nos costaba, ahora cuesta 2,500 pesos’, mencionó una señora madre de una paciente. Con información de Bernardo Islas / El Diario de Chihuahua