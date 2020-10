Escritores y Booktubers dialogan en Filem 2020

Logra FILEM 2020 congregar a lo mejor de las letras, quienes charlan con las y los lectores.



Toluca, Estado de México, 1 de octubre de 2020. Desde que la tecnología es parte indispensable en la vida cotidiana, permite derribar fronteras y mantener contacto con las personas o las cosas que más nos gustan, gracias a ello, la Secretaría de Cultura y Turismo lleva al público la sexta Feria Internacional del Libro del Estado de México.



Con eventos presenciales y digitales, esta Feria ha logrado congregar a lo mejor de las letras y hacer que charlen con las y los lectores. Tal es el caso del encuentro virtual Escritores y BookTubers, que se llevó a cabo en dos sesiones.



Un BookTuber es una persona que crea contenido sobre libros y literatura para la red social YouTube y la palabra viene del término Book que es ’libro’ en inglés y Tube de la plataforma de almacenamiento de material de video YouTube.



En la primera parte participaron Isabel Zapata, Valentina Trava, Margo Glantz y Andrea Barreto, especialistas en literatura y redes sociales, además de que, con sus creaciones, han fomentado el crecimiento de la comunidad digital literaria y más aún en esta temporada de contingencia sanitaria.



Los conversatorios giraron en torno a este último tema, de sus necesidades literarias y lectoras en este tiempo de permanecer en casa, cómo se han sobrepuesto a la nueva normalidad y cuáles son las cosas buenas que ha dejado esta situación mundial.



Valentina Trava inició preguntando a las participantes ’¿Cómo es que ha cambiado a partir de la pandemia toda su dinámica enfocado al tema de los libros y la lectura?’, a lo que Margo Glantz respondió: ’Me he exigido una disciplina muy estricta para poder sobrevivir, la cual incluye una serie de actividades entre ejercicios, caminar, escribir y leer todas las mañanas, también he realizado diálogos sobre la enfermedad y cautiverio’.



Isabel Zapata dijo ’he leído más de manera digital, he impartido y tomado algunos talleres en línea, cosa que no hubiera hecho de no haber sido por la pandemia, ha sido muy bonito y lo he disfrutado mucho’.



Por su parte Andrea Barreto compartió que ’al principio me daba un poco de aversión a leer, pero los últimos meses si han sido de devorarme libros y me ha encantado; creo que ha sido algo bueno que me ha dejado la pandemia’.



En la segunda parte de este encuentro participó Julio Trujillo, Jorge Comensal, Abril Karera y Paola Cárdenas, quienes compartieron las experiencias que han tenido lectores, durante este proceso de confinamiento.



’Yo en un principio ingenuamente creí que el confinamiento era la situación ideal para escribir una novela, que es lo que estoy haciendo, al principio trabajé muy bien, pero nunca imaginé cuáles serían las dimensiones de este fenómeno, estoy ansioso de que reabran muchos espacios como el panteón donde pasan muchas cosas en mi novela’, opinó Jorge Comensal.



Más adelante Julio Trujillo comentó ’yo creo que todo escritor tiene algo ya de confinado natural, es decir, es una práctica que requiere cierta soledad y la entrega de algún número de horas, entonces a mí la pandemia no me tomó por sorpresa’.



La Booktuber Abril Karera dijo ’tuvimos que mudarnos a lo virtual y aunque a mí me encantan las redes sociales, gestionar un trabajo bibliotecario a través de las redes es todo un reto, en cuanto a la lectura creo que estoy perdiendo mi súper poder de leer en el transporte público, ya que era de ley tomar el transporte y avanzar lo suficiente en mi lectura y ahora que lo volví a intentar me dio vértigo’.



En esta charla los integrantes de este evento coincidieron en que la lectura ha sido un buen aliado durante el periodo de confinamiento.