’Escuchar al pueblo debe ser nuevamente prioridad del ejercicio de la políticas públicas’, dice Ilich Lozano

Con la finalidad de escuchar las necesidades de las y los vecinos y a petición de Eduardo Mondragón Reséndiz y Víctor Omar Tovar Medina gestores sociales, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera se reunió con colonos de la colonia Alta Progreso Infonavit.



En ese sentido, el edil porteño, comentó que, en consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, un gran número de familias acapulqueñas se quedaron sin empleo. ’Nuestro Acapulco está detenido, las familias están sufriendo por no tener ingresos económicos, por ello, los gobierno deben crear nuevos programas que incentiven la economía local, no se necesita de préstamos crediticios altos, con un puntero será suficiente’ agregó.



En su intervención, Mondragón Reséndiz, puntualizó que Acapulco ahora más que nunca necesita de gobiernos que trabajen para el pueblo y den soluciones a los problemas que aquejan a los vecinos. ’Ilich en esta colonia te conocemos desde que iniciaste tu carrera política, sabemos del trabajo que has realizado en beneficio de los acapulqueños y estamos seguros de que tu no nos vas a fallar’, agregó.