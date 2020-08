Escuelas privadas perderán 18 por ciento de matrícula

Ecatepec, Méx., a 17 de agosto del 2020.-La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) informó que las escuelas particulares vinculadas a esta agrupación, perderán al menos el 18 por ciento de su matrícula estudiantil, debido al impacto económico en las familias por la pandemia del Covid19, pues muchos padres de familia vieron reducido su salario o perdieron su empleo.



Francisco Cuevas Dobarganes, director de la agrupación precisó que las escuelas privadas de nivel básico, medio, medio superior y superior, enfrentarán niveles de deserción muy altos para el próximo ciclo escolar 2020-2021.



’Muchos padres de familia perdieron parte o todo su ingreso y además a que valoran que no se justifica pagar con el sistema de aprendizaje a distancia, y por ello algunas familias moverán a su hijos de escuelas privadas a públicas al menos para el próximo ciclo escolar’, destacó.



De las escuelas asociadas a la UNIDEM y las que participan en su Comisión de Vinculación Educativa y que son 44 instituciones, estiman que perderán su matrícula entre el 12 y el 18 por ciento, y aunque el porcentaje parezca poco, podría ser la diferencia entre que las empresas sean o no viables como negocios.



El líder empresarial valoró la disposición del Gobierno Federal de no intervenir en las negociaciones entre las escuelas privadas y los padres de familia, pues si las autoridades intervienen, muy probablemente terminarán por favorecer a alguno de los dos lados en perjuicio del otro. Ello sólo ocasionará que se rompa el equilibrio que las fuerzas que el mercado establece.



Cuevas aseguró que tanto las instituciones educativas como a los padres de familia les interesa seguir con el sistema educativo y confió en que sabrán establecer las mejores condiciones de equidad para que no terminen por cerrar las miles de escuelas privadas que hay en nuestro país y con ello, no se pierdan los empleos que dependen de esa actividad.



Recordó que aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayor parte de los analistas anticipan que la actividad económica empezará a tener un repunte, habrá muchas empresas que dejen de ser viables en el corto y mediano plazo.



Serán las empresas del ramo de los servicios, las que se verán severamente afectadas ya que cuentan con un panorama poco alentador, entre estas están, los restaurantes, hoteles, gimnasios y salones de eventos, esto se debe a que muchas familias recortaron este tipo de gastos, pues hoy se prescinde de fiestas, comidas en restaurantes, viajes, cuotas de clubes deportivos y gimnasios.



’Los retos que enfrentan este tipo de empresas tienen que ver con los porcentajes de ocupación que las autoridades autorizan, pero sobre todo con un poder de compra de la sociedad que está mermado y con el miedo que tienen de asistir a lugares concurridos’, lamentó el director de UNIDEM.



’Es por ello que pensamos que aunque poco a poco se reactiva la economía, hay algunos giros que ante el cambio de condiciones, tales como la contracción mercado, las restricciones de gobierno, y el pago de deudas e intereses que contrajeron durante la pandemia, se verán inmersos en una nueva realidad en la que sólo sobrevivirán los que tengan mejores condiciones de liquidez, de estructura de gastos y sobre todo de creatividad para adaptarse a la nueva normalidad’, concluyó Cuevas.