Esculturas de cantera de Chimalhuacán se presentaron en el festival de las almas en Valle de Bravo

El gobierno de Chimalhuacán continúa impulsando la preservación y difusión del arte local con la presentación de la exposición ’El Canto del Cincel’ en el Festival de las Almas 2025, celebrado en el municipio de Valle de Bravo.



Esta muestra representa un orgullo para el pueblo chimalhuaquense, pues la exposición refleja el talento y la tradición de sus canteros en uno de los festivales culturales más importantes del Estado de México.



La exposición, que forma parte del acervo del Museo Municipal Canto del Cincel, celebra la milenaria tradición del tallado en piedra, arte que ha dado identidad y prestigio a Chimalhuacán a nivel nacional e internacional.



En ella se exhiben esculturas de cantera rosa y recinto volcánico, que reflejan tanto la herencia prehispánica como la creatividad contemporánea de los artistas locales.



Ubicado en Avenida de las Torres lote 3, barrio Saraperos, el Museo Municipal Canto del Cincel resguarda más de 70 piezas originales, incluyendo obras ganadoras de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán (Femechi).



Desde su creación, este recinto se ha consolidado como un espacio para preservar, promover y reconocer el arte del tallado en piedra, además de proyectar la riqueza cultural del municipio hacia nuevos horizontes.



En esta edición del 23º Festival de las Almas, la participación de Chimalhuacán destacó por su mensaje de identidad y arraigo.



Al respecto, la directora de Turismo, Lic. María Elena Luján Calderón, expresó que esta presencia ’representa un orgullo para Chimalhuacán, ya que permite visibilizar y valorar el talento artesanal local a nivel estatal, fortaleciendo la presencia de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras’.



Asimismo, la funcionaria explicó que la exposición ’busca transmitir un mensaje de identidad, arraigo y creatividad, mostrando el talento único de los artesanos canteros de Chimalhuacán. Refleja la importancia de preservar nuestras tradiciones como parte esencial del patrimonio cultural’.



El gobierno municipal, a través de la Dirección de Turismo, mantiene una estrategia constante para fortalecer la promoción cultural. Entre sus acciones destacan la participación en ferias y festivales estatales y federales, la colaboración con el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) y la organización de talleres de capacitación para artesanos.



Estas iniciativas buscan no solo dar visibilidad al arte local, sino también atraer turismo interesado en las tradiciones y el talento de Chimalhuacán.



Las esculturas de los artistas chimalhuaquenses también se han exhibido en recintos culturales de gran relevancia, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, el Centro Regional de Nezahualcóyotl y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, así como en diversas ferias y museos del Estado de México y la Ciudad de México.



Finalmente, la directora de Turismo destacó que ’estas participaciones son clave para fortalecer la imagen de Chimalhuacán como un municipio con identidad cultural viva y creativa. Contribuyen a posicionarlo como un referente del arte popular mexiquense, al tiempo que incentivan el orgullo local y el interés de visitantes por conocer nuestro bello municipio’.



Con esta participación, el gobierno de Chimalhuacán reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y el reconocimiento de sus artesanos, quienes con su talento mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas del municipio: el arte del tallado en cantera.



