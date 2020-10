Escupir para arriba

Por esas calles de Dios se mira a un hombre sabio: Pamo, ’Pamoceno’;

Nepomuceno en realidad.



Pamo se presenta como mago, ilusionista, predicador, prestidigitador,

clarividente, sobrenatural.



Pamo presume: ’tengo el mundo en la palma de mi mano; si la muevo, los

acabo, hermanos míos’



Nunca dice ser mentalista o curandero.



Tampoco charlatán como Víctor Hugo Romo, el Alcalde en Miguel Hidalgo

quien, con su aparato jurídico y de seguridad insiste en privatizar la

colonia Lomas de Bezares, al sur de la Ciudad de México.



Romo autorizó a grupos vecinales la colocación, en vía pública, de

rejas, sistemas de control y hasta tele peaje.



Dio vía libre a empresas de seguridad privada para controlar calles y

espacios públicos en perjuicio de por lo menos 500 familias.



Según se sabe, Romo prepara una consulta popular o, mejor dicho, una

’consulta ciudadana no vinculante’ para desobedecer la orden de un

Juez administrativo, ratificada por el Tribunal Colegiado.



El Alcalde en Miguel Hidalgo está obligado a retirar casetas, plumas

de acceso vehicular y demás obstáculos ’que dificulten el libre

tránsito’, pero no lo hace.



Al Igual que en la colonia Lomas de Bezares, empresarios

constructores, notarios y autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc,

Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por ejemplo, están cambiando

el uso del suelo en predios, generalmente abandonados, intestados o

con construcciones en mal estado.



Re densificación, le llaman.



Vecinos afectados se preguntan ¿Por qué en esas demarcaciones se

empeñan en burlar la ley?



Raymundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda,

director de la Central de Abasto con Marcelo Ebrard y subsecretario de

policía con Andrés Manuel López Obrador está en la mira luego de

autorizar al cártel inmobiliario viviendas ’de interés social’



En contraste, a Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad

de México no le quita el sueño la inhabilitación de que fuera objeto,

la semana anterior, para ejercer un cargo público durante un año en la

capital.



¡Seguirá siendo senador!



Por mal manejo del presupuesto caminan en la cuerda floja varios

gobernadores, y ex.



También ex diputados locales (Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo)



A propósito del tema inmobiliario, sería bueno inhabilitar a quienes

tuvieron en sus manos el dinero destinado a la reconstrucción, tras el

sismo de septiembre de 2017.



En sus sueños no tan absurdos, Pamo advierte: ’ande, ande, denuncie a

los funcionarios corruptos y luego, ¡a ver quién nos gobierna!



