’Ese es el secreto’: López Obrador aseguró que la entrega de apoyos en efectivo es lo que mantiene el respaldo de la sociedad a su proyecto

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la importancia de los programas sociales y aseguró que la entrega de apoyos en efectivo es lo que mantiene el respaldo de la sociedad a su proyecto.



Luego de supervisar la obra de la ampliación del Hospital Rural San Quintín IMSS-Bienestar, en el recién creado municipio de San Quintín, en el estado de Baja California, acompañado del gobernador Jaime Bonilla Valdés y del director del IMSS, Zoé Robledo, entre otros funcionarios, firmó la extensión de un decreto en el que se otorgan beneficios a los agricultores, así como a los trabajadores eventuales del campo; López Obrador aseguró que a pesar de que ’los conservadores’ insisten en atacarlo de manera constante, su gobierno tiene una ’fórmula que está dando buenos resultados’ y es la entrega de apoyos económicos a la gente.



’(...) Por eso estamos aquí para comentar que vamos hacia adelante, enfrentando esta crisis doble: la crisis sanitaria y la crisis económica y vamos avanzando en la transformación con todos los obstáculos, con todas las resistencia, con las reacciones en contra de los conservadores que apuestan a mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Sin embargo la gente ha entendido que hace falta este cambio y nos está respaldado.. quizá lo he dicho en otras ocasiones, sea el presidente más atacado (...) pero no ha pasado a mayores porque la gente nos está respaldando. Están desesperados los conservadores, quieren a como dé lugar, frenar, detener la transformación’, aseguró.



’Se están agrupando, se están uniendo porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás. No van a poder porque nosotros tenemos una clave, una fórmula que nos está dando muy buenos resultados: consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado.. si no hay corrupción y lo que se ahorra, se le entrega al pueblo, con eso es más que suficiente.. a veces algunos analistas se preguntan cómo es que nos están atacando tanto un día sí y al otro también y la gente sigue apoyando… Pues ese es el secreto, no permitimos la corrupción, no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se le entrega al pueblo de manera directa, no a través de intermediarios’, insistió.



López Obrador enfatizó que en los anteriores gobiernos, nunca se apoyó a los jóvenes e incluso se les catalogó de manera despectiva al llamarlos ’ninis’, ya que aseguraban, que ni estudian ni trabajan.



’(...) Por eso puedo decir que vamos a continuar apoyando a los jóvenes como no se hacía antes.. ¿Qué se hacía por los jóvenes en los gobiernos anteriores? Nada, absolutamente nada. Solo acuñaron una frase discriminatoria para llamarles ‘ninis’ que ni estudian ni trabajan. Ahora es distinto, los jóvenes están contratados como aprendices, se les paga un salario mínimo, los que estudian tienen becas. ¿Cuándo se había visto que se entregaran 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres?. ¿Por qué nos sentimos orgullosos? porque todos los adultos mayores tienen una pensión: más de 8 millones de adultos mayores, ahora con la pandemia se tomó la decisión de adelantar la pensión a los adultos mayores para que se cuidaran y no tuviesen necesidad de salir de sus hogares’, dijo.



Aseguró que lo mismo ocurre con las becas para los niños y niñas con discapacidad y los apoyos económicos a campesinos, pescadores, así como a los pequeños y medianos empresarios, quienes en plena contingencia sanitaria por el COVID-19, se les otorgaron créditos de 25,000 pesos.



López Obrador aseguró que ’aunque es muy molesto no poder besarnos y abrazarnos’ a causa de la pandemia del COVID-19, la enfermedad ’ya va de salida’ y anunció que el próximo año regresará a San Quintín para constatar que ya se hayan terminado las obras del hospital IMSS-Bienestar en ese municipio, el cual fue catalogado así de manera oficial el pasado mes de febrero.



Por otra parte, el mandatario informó que en San Quintín también habrá un cuartel de la Guardia Nacional (GN).



’(...) También aquí cerca, muy junto, se está construyendo un cuartel para la Guardia Nacional. Esto va a ayudar mucho a que haya seguridad en San Quintín. Van a estar de 150 a 300 elementos de manera permanente en San Quintín’, dijo, al tiempo que aseguró que ya la GN y atiene más elementos que policías estatales en varias entidades del país.



Aseguró que en solo año y medio, la GN ya está cubriendo todo el territorio nacional con 96,000 elementos y ya se han terminado más de 80 cuarteles ’y están en proceso de construcción 80 más y en el 2022 van a estar los 260 cuarteles’, enfatizó.



Finalmente, recordó las palabras de un adulto mayor, quien se le acercó al término de un evento en San Quintín, quien le dijo que se necesitaba un gobierno que representara a todos.



’(...) No voy a olvidar nunca que aquí en San Quintín, hasta lo escribí en un libro, y lo repetí y repetí durante la campaña.. Recordaba que aquí, un adulto mayor, un migrante después de que terminamos un mitin entre la gente me buscó, quería hablar conmigo. Lo escuché y lo que me dijo fue: vamos a ganar licenciado, vamos a ganar y ahora que triunfemos, que así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los pensadores a todas las culturas, a todas las corrientes de pensamiento. que sea un gobierno para todos (..)’, dijo.



Es por eso que aseguró ’esa lección es la que estamos aplicando, en el gobierno se está atendido a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. El gobierno ya no está secuestrado, tomado por una minoría, ya el gobierno representa a todos los mexicanos..esa es la transformación.. ese consejo surgió aquí en San Quintín y es la filosofía que nos inspira a seguir llevando a cabo la transformación de México’, concluyó.