Espaldarazo de AMLO a Ana Guevara

+La titular de Conade y Alfonso Durazo, encargado de la Secretaría de Seguridad, son considerados firmes candidatos de Morena a la gubernatura de Sonora



+Pide el presidente de México no hacer «juicios sumarios» contra la exreina mundial de la velocidad



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Desencajado, sin la sonrisa socarrona que suele dibujarse en su rostro durante las llamadas mañaneras, en Palacio Nacional, ni su voz cantarina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy al caso abierto en materia administrativa sobre la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, acusada de corrupción, y, aunque precisó que las investigaciones están abiertas, clamó no hacer ’juicios sumarios’ en contra de la medallista olímpica.



Relacionó el caso con motivos políticos electorales. Y aseguró que no tiene elementos indicativos de que la polémica funcionaria haya incurrido en alguna ilegalidad.



La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Alfonso Durazo, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son considerados firmes candidatos a la gubernatura Sonora, su estado natal –por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador–, actualmente en manos del PRI.



’Ya empieza la cuestión política, la temporada de rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos apuntados o precandidatos y empiezan las acusaciones’, dijo.



En su conferencia de prensa matutina, cuestionado al respecto, AMLO respondió que hasta el momento no ha recibido investigación alguna que compruebe que la exreina mundial de la velocidad haya incurrido en actos de corrupción al frente de la Conade.



’Se han hecho estas denuncias. Pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me han llevado un expediente sobre Ana Guevara’, precisó.



Las denuncias contra Ana Gabriela Guevara son variadas, pues implican, además de cuatro carpetas de Investigación por la SFP, desvío de fondos, tráfico de influencias. Incluso extorsión.



Con el preámbulo de no tener mayor conocimiento de los casos, el mandatario aseguró que en su gobierno se investigará todo y no se solapará irregularidad alguna. Porque, insistió, no es «tapadera».



La Secretaría de la Función Pública informó que el 19 de Febrero que tras una investigación al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) de Conade se detectaron diversas irregularidades por 50.8 millones de pesos como compra de viajes que triplicaban el costo, uso de facturas falsas, y beneficio personal de instalaciones deportivas para entrenadores y prestadores de servicio, entre otras.



’Lo que corresponde a Ana se investiga. No se hacen juicios sumarios. No podemos afectar la dignidad de alguien. No podemos adelantar vísperas, si no, afectamos personas’, expresó.