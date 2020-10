¡Espantan en Los Pinos!

CIUDAD DE MÉXICO.- 26 octubre 2020. Fernanda Castro relató en redes sociales una experiencia de terror que vivió dentro de Los Pinos, cuando su madre, Angélica Rivera era la esposa del expresidente, Enrique Peña Nieto.



La joven pidió a sus seguidores de Instagram que le hicieran preguntas, y uno de ellos pidió que contara algo paranormal que hubiera pasado en el ahora complejo cultural.



Al respecto, la estudiante de música expusó que en una ocasión escuchó llorar a una niña y pensó que era su hermana, pero no fue así.



’En Los Pinos, el cuarto de mi hermana Regina estaba a lado del mío. Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá (…) Cuando entré no había nadie en el cuarto, entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie’.



Fernanda detalló que el llanto se oía muy fuerte, por lo que fue muy extraño entrar a la habitación y no ver nada.

’El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible. Cuando entré al baño ya no se escuchaban’, señaló.



Actualmente la joven de 21 años, hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro reside en Boston.