Especialistas analizan la final del fútbol León-Pumas

Señala especialista las diferencias del fútbol femenil.



Zinacantepec, Estado de México, 19 de diciembre de 2020. El programa ’En la intimidad del deporte’, que emite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, abordó el tema del momento el Campeonato Guardianes 2020, del que resultó ganador el Club León, y para hablar acerca de éste y otros temas del balompié nacional estuvieron expertos periodistas en la materia.



Los invitados fueron Olga Hirata Lozano, periodista con más de dos décadas de experiencia que ha laborado en importantes cadenas informativas y Pedro Éric Fuentes López, comentarista del programa MXQ Deportes del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y con una amplia trayectoria cubriendo al Club Deportivo Toluca y en el deporte amateur del Estado de México.



Los panelistas coincidieron en que una de las claves fundamentales para que los esmeralda de León se llevarán este título, fue el Director técnico Ignacio Ambriz, quien a pesar de no ser valorado como otros entrenadores nacionalidades extranjeras, ha demostrado una gran calidad en el banquillo pero sobre todo como persona.



’Porque traía una responsabilidad Ignacio Ambriz con su séquito y traía una continuidad de trabajo, ustedes bien saben que el proceso de la consecución del éxito es la trayectoria y la continuidad de un trabajo planificado; hoy por hoy tenemos que hablar con base en un desarrollo a largo a corto y a mediano plazo, pero debe de haber una continuidad.



’Ignacio se ha consolidado y fue un hombre tenaz, capaz, que comulgó con todas sus ideas y que se ha muerto con ellas, ha sido ahí la debacle de muchos otros, el éxito que Nacho ha tenido y una gran decisión de Martínez Munguía una distinción’, declaró Pedro Fuentes.



’A Nacho le llega su momento, le llega esa estrellita, que vaya que le va a venir bien porque se va a reconocer su trabajo más que en otras ocasiones, que es el mismo Nacho que trabaja en una comunicación súper respetuosa con los muchachos, con mucho arraigo, pero no personal, porque a veces se confunde, es muy reflexivo’, expresó Olga Hirata.



Acerca de la falta de público en los estadios a causa de la pandemia por COVID-19, los periodistas coincidieron en la necesidad de seguir con las medidas de prevención y puntualizaron que se debe de continuar sin el público en las tribunas, ponderando la salud y evitar los contagios, esto a pesar de la importancia que tienen las diferentes porras en los recintos deportivos.



Respecto al Torneo Femenil Guardianes 2020, Olga Hirata puso el dedo en la llaga, al señalar que aún falta camino por recorrer en este deporte para las mujeres, manifestando las carencias que tienen.



’Si hay representación, qué bien que les va bien a los equipos del Norte, si hay equipos que toman en serio a sus equipos femeniles, pero para muchos es un lastre muchos Clubes dicen ¿pon al equipo de las viejas’, ni siquiera son de las niñas o de las muchachas, es ‘pon al equipo de las viejas para que no nos estén fastidiando’.



’Hay equipos que ponen a sus niñas a jugar en canchas alternas porque no son merecedoras de jugar en el estadio, en cambio Tigres y Monterrey se lo toman en serio y por eso está supremacía de los equipos regios’, comentó.



La periodista reconoció el esfuerzo de la federación mexicana por esta iniciativa de la liga femenil, pero enfatizó que las jugadoras aún batallan con la misoginia en el balompié que aún persiste.



Finalmente, Mario Martínez Tello, conductor de este programa agradeció al público por seguir las trasmisiones, en la que se presentaron especialistas en diferentes ámbitos del deporte, tales como atletas, entrenadores, periodistas, estudiosos e investigadores, para cerrar con el deporte más popular del mundo: el futbol.