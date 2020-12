Especialistas coinciden en que la inclusión es parte esencial de la rehabilitación de la personas con discapacidad

Continúan las exhibiciones de deportes para personas con discapacidad, en esta ocasión tocó el turno a Boccia y Golbol.



Zinacantepec, Estado de México, 3 de diciembre de 2020. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado este jueves 3 de diciembre, la Secretaría de Cultura y Turismo organiza la Semana de la Inclusión, la cual ha sido importante para sensibilizar y fortalecer a la sociedad sobre los deportes adaptados.



Como parte de las actividades correspondientes, en el programa ’En la intimidad del Deporte’, que se transmite por Cultura y Deporte en un Click 3.0 en las redes sociales de la Secretaría, se contó con la participación de expertos en la materia.



Los invitados fueron Silvia Fernández Martínez, Directora de Atención a la Discapacidad del DIFEM, y Jorge Alcántara Aguilera, Director General del Sistema Infantil Teletón, conducido por Mario Martínez Tello, quien además es el Subdirector de Deporte Adaptado de esta Secretaría estatal.



Durante la transmisión, los expertos acotaron el término de discapacidad y señalaron que más allá de una limitación es ver casos que superan las expectativas, dados los alcances que pueden llegar a tener las personas que padecen alguna discapacidad física o intelectual.



Silvia Fernández señaló que la definición ha tenido diferentes evoluciones y usos, y que a su juicio el término adecuado es personas en situación de discapacidad, esto debido a que se tiene que anteponer el individuo o sujeto a sus características.



La encargada de la atención a las personas con discapacidad en la entidad mexiquense detalló que el proceso de la rehabilitación tiene que ir vinculado siempre a la inclusión de las personas con discapacidad, es decir debe de ser integral para que cumpla su objetivo al 100 por ciento.



’No podemos hablar de una rehabilitación a una persona sólo por darle rehabilitación física, si esa rehabilitación física no viene de una oportunidad laboral, para pertenecer a un equipo, para desarrollar sus habilidades, en una oportunidad para generar un empleo o para poderse mantener. La inclusión y la rehabilitación tiene que ser integral y si no es integral no funciona y estamos fallando’, expresó.



Al respecto de lo que el DIFEM ha hecho en favor de los deportistas con discapacidad, Fernández comentó que no sólo se trata de entregar apoyos, sino de incluir e impulsar su crecimiento social.



’La señora Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIFEM, ha invertido más de 30 millones de pesos en apoyos exclusivamente para deportistas mexiquenses, hoy tenemos equipamiento de primera calidad para todos nuestros atletas, pero no sólo es eso, sino darles la oportunidad de buscar el crecimiento personal impulsar el compromiso con la comunidad’, consideró.



Por su parte, Jorge Alcántara aseveró que esta parte de integración en la atención se debe de dar para conseguir la inclusión, por lo que en los Centros de Rehabilitación y en los Módulos de atención que manejan, han considerado que la rehabilitación física tiene que estar acompañada de un apoyo psicológico.



’El apoyo psicológico le da forma a todos los logros que van teniendo las personas en su rehabilitación y luego el apoyo social, donde consideramos todos los programas de inclusión que tienen que ver con deporte, cultura, herramientas laborales, con temas de valores que a veces están deteniendo los avances de la rehabilitación, para nosotros es muy importante la parte integral dentro de nuestro modelo de atención’, señaló.



En más actividades de la Semana de la Inclusión, la Asociación de Deportistas con Parálisis Cerebral transmitió una exhibición de Boccia, dirigida por el entrenador estatal David Hernández.



Durante la emisión participaron deportistas y auxiliares, quienes detallaron cuáles son las principales características de este deporte, empezando por las clasificaciones basadas en la discapacidad de cada uno de los deportistas.



El entrenador aseguró que este deporte tiene los fundamentos necesarios para que sea inclusivo, ya que cualquier persona puede desarrollarlo de manera competitiva y puntualizó que esta disciplina fue creada desde sus inicios para personas con parálisis cerebral.



En esta jornada, otro deporte que tuvo la oportunidad de darse a conocer entre la población mexiquense fue el Golbol, otra actividad fundada y pensada para las personas que padecen discapacidad, en este caso visual.



Durante esta actividad, los asistentes que acudieron a la exhibición de manera presencial, además de aprender los fundamentos de esta disciplina, tuvieron la oportunidad de crear mayor conciencia de la discapacidad visual, debido a que durante la clase los pusieron en esta condición para poderles explicar más a fondo este deporte.