Especialistas coinciden en uso responsable de las redes sociales

Celebran el uso de esta tecnología en tiempos de COVID-19.



Toluca, Estado de México, 14 de agosto de 2020. El uso de las redes sociales volvió a convocar a personajes de la literatura y de la comunicación, en el tercer día del Word Fest 3.0 Redes de Escritura, que organiza la Secretaría de Cultura y Deporte estatal.



En esta ocasión conversaron la periodista Mariana Hernández y los escritores Benito Taibo y Julio Trujillo, quienes en compañía de autoridades de esta dependencia, compartieron sus puntos de vista en torno al tema.



’El uso de las redes sociales es muy delicado, en cuanto a la literatura creo que el hecho de que tengamos plataformas donde podamos publicar desde un blog de nuestra autoría, hasta un twit, no nos hace mejores o peores escritores. En cuanto a la contingencia, ha sido una fortuna estar en una pandemia en una época digital’, comentó Mariana Hernández.



El escritor Benito Taibo ha comparado a ’estos medios con una suerte de martillo, con el que puedes crear belleza en tu habitación colgando una reproducción de los girasoles de Van Gogh, por ejemplo, o utilizar el mismo martillo para pegarle a tu vecino, el culpable es el libre albedrío de las personas.



’Los escritores trabajamos solos, estamos solos frente a instrumentos como éstos, y lo que ha logrado la pandemia es darnos mayor oportunidad de ello y tenemos la inmensa fortuna de estar en tiempos de pandemia, pero en tiempos tecnológicos.



’Creo que sí tenemos suerte de que, a pesar de la pandemia, a pesar de esto tan terrible que nos está pasando, tengamos estas formas de poder comunicarnos’, compartió.



Julio Trujillo, poeta, ensayista y columnista, agregó que toda red social es inocente del uso que le demos, al tiempo que tiene un principio de creatividad, incluso para quienes no se consideran creadores o escritores.



’En ellas vamos cincelando una versión de nosotros mismos, que es la versión que proyectamos hacia afuera. Las redes sociales me han enseñado a ser más sintético, a decir más con menos, fue casi una reeducación en el uso de las frases que usamos y queda una educación de expresión sintética no sólo en el ámbito literario, sino porque también quieres llegar y llegar rápido y que te entiendan porque una de las características de las redes sociales es la fugacidad, la brevedad.



’En cuanto a la literatura, creo que las redes sociales son maravillosas, como acceso a la literatura, las redes sociales son muy útiles y las celebro en el sentido de que son inocentes del uso que se haga de ellas’, finalizó el escritor.