Especulaciones y Jaladas.......

COMO DIRÍA EL CLÁSICO: PUES COMO NINGÚN CHILE LES EMBONA, PUES ESPECULEMOS.



Sin duda muchos mexicanos de ambos bandos, en el buen sentido de la palabra, dirán que el sopetón que nos dieron los gringos con el asunto del general Salvador Cienfuegos es una muestra más de los acuerdos y apoyos entre AMLO y el perverso de Trump, todo para llegar a buscarle los pies al gato y subir hasta el dueño: Peña Nieto, bueno, así son las especulaciones y los chismes que de inmediato se generan, tal como si el no reconocer al ganador de las elecciones de los Estados Unidos hasta que se termina el proceso legal y electoral, algunos dicen que son parte de esos acuerdos del populismo entre Trump y AMLO, pues no entiendo como son esos populismos porque la realidad es que piensan y hacen cosas diferentes y si algunos explican en sus sesudas elucubraciones y ’chaquetas mentales’ de que esto nos traerá la desgracia y que el nuevo presidente la tomará contra nosotros y nos llevará mucho más el tren, pues como que se la jalonean mucho y eso les hace daño.



Cuando en los Estados Unidos de manera artera y unipersonal por las intrigas de la DEA le dieron la detención al general Cienfuegos, de inmediato, muchos explicadores de los temas internacionales nos dijeron que era un acuerdo para chingar a los anteriores funcionarios empezando por los militares que ’estaban muy molestos con ya saben quién’ y que entonces era una forma de impedir golpes y asonadas en los cuarteles y otras cosas más salidas de la imaginación y de los odios que despierta la política y la frustración de que por más que le hagan los fifís no avanzan en su acción en contra del presidente, porque en vez de bajar su aprobación pues la sube, en el buen sentido de la palabra, y para eso no necesita ninguna pastillita azul o esas de que solamente son para querer más…



Claro que también los duros y los blandos que los hay en el sector de amantes de MORENA y que buscan ser siempre más radicales que los radicales y acusan sin más de que los que escribimos en los medios tradicionales somos ’golpistas’ o ’chayoteros’ o no creemos en el mesías y nos castigarán por ello y que si no respetamos a pie juntillas lo que dice el ya saben quién, entonces no merecemos vivir en paz y nos van a chingar y chingar hasta vernos en los campos del Gallup, como aquellos que estaban en Rusia hace algunos años o como son los campos de encarcelamiento de los gringos en Cuba, ya saben, los dogmáticos tienen poca imaginación y mucho odio en su ser, se comen la lengua a mordidas cada vez que pueden y se zangolotean para mostrarle al ya saben quién, que son sus adoradores y que por él ·estarían dispuestos a dar la vida’, pues el martirologio está en sus venas y sus pendejadas a flor de piel. En fin, recordemos para no olvidar que no hay dogmáticos inteligentes porque no hay inteligentes que puedan ser dogmáticos. Así que ahora querrá por el simple hecho de que el General Cienfuegos estará sujeto a investigación y proceso en México con las leyes mexicanas que le degraden y le jodan, que ya no sea Cienfuegos sino una pinche lumbrecita y que lo que hay que hacer es que los guachos se levanten en contra de los fifís y los cuelguen como los cuelgan los narcos en puentes y postes, para recordar los tiempos de la Revolución y de los que se deben tener en la 4T.



Muchas viejas mochas de las hijas de María y del Sagrado Corazón dirán que es el milagro realizado por sus oraciones y cantos y responsos del diario que se hace para que los soldados mexicanos despierten y se levanten en contra de las ideas comunistas de los funcionarios y políticos duros y blandos de la 4T, sin entender que todos los escándalos que se dan en MORENA son como decía el Tío Lolo: Por los amores, los poderes o los dineros y nada más por esos, lo demás es demagogia encubierta bajo los mantos de la ideología ’revolucionaria convertida, ahora, en Robolucionarios’, con el perdón para los radicales que se creen que están en la mera transformación, olvidando que traen en el cabús a los grandes ricachones que son los que administran los dineros, los contratos y usan los bienes y fondos públicos como antes, es decir, para seguir haciendo sus negocios personales, pues los cambios no son tantos como para pensar que estamos realmente en la gran transformación, cuando mucho andamos en los inicios de la misma, y ojalá los dejen llegar a más, porque si no quedarán como muchos ’mártires de la revolución’: jodidos, pero adorados y con días de guardar.



Lo que ha realizado la fiscalía y aceptado la fiscalía gringa tiene mucho olor a que no quieren tener mayores pedos con los agentes de la DEA y que es mejor dejar libre al general en México y no dejar que se les asome las pompis allá, cuando comienza un nuevo gobierno…. Y pues no les digo?, la neta que las pendejadas se pegan y uno de inmediato comienza a especular las mismas idioteces que criticamos, si bien dice el viejo Tío Lolo: pues no hay que juntarse con pendejos porque se pega…



En fin, seguramente muchos militares tomarán confianza y comenzarán a ir nuevamente de compras y de paseo a los Estados Unidos, pero no siempre podrá ser igual todo, cuando se rompe un plato se puede pegar pero ya no queda igual, así están las relaciones ahora entre los mexicanos de tal suerte que más del 57% de los consultados están de acuerdo en que AMLO no felicite al nuevo residente de los Estados Unidos, y si para echar habladas somos buenos pues para callarnos deberíamos ser mejores y no andar como el sapito, de hocicones, total no sé si es bueno o malo para el general y para México que se le juzgue de acuerdo a nuestras leyes y siga en prisión, porque mientras esto sucede, seguro, no veremos ni el polvo de Videgaray ni de Peña Nieto… no vaya a ser la de malas.