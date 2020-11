Esperan que la Fed aumente estímulos al mercado

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 11, NOVIEMEBRE, 2020, 11:08 hrs.

Etoro

MERCADOS EUROPEOS



Los mercados europeos muestran nuevamente alzas esta tarde, manteniendo el impulso de las noticias sobre vacunas de esta semana, aunque de una manera un poco más moderada. El FTSE subía 0.8% y el DAX sube cerca de 0.4%, reporta la plataforma global de inversiones eToro.



En Asia, el Nikkei avanzó 1.78%, pero el Hang Seng retrocedió ante inicio de un proceso de consultas por parte de una agencia reguladora en China, para establecer nuevas reglas antimonopolio en contra de los gigantes tecnológicos en ese país. Esto ocasionó pérdidas en las acciones de Tencent y Alibabá en la bolsa de Hong Kong.



En Estados Unidos, las bolsas abren con alzas esta mañana, con el Nasdaq a la cabeza con +0.9%, en lo que parece ser una recuperación de precios en las acciones tecnológicas.



Ayer la presidente de la Reserva Federal de San Francisco Mary Daily comentó que hay intensas discusiones en la Fed acerca de programas de compras de activos, ya que no se espera un acuerdo de estímulo por parte del Congreso saliente en EU.







-0-



El martes fue un día más tranquilo en los mercados después del rally del lunes, con el S&P 500 casi plano. Boeing y Chevron volvieron a estar entre los líderes del Dow, ganando un 5.2% y un 4.6% respectivamente. Eso lleva la ganancia de Boeing durante la semana pasada a 22.8%, y Chevron subió un 15.8% durante el mismo período.



Las noticias sobre la vacuna del lunes impulsaron tanto las perspectivas de viajes internacionales como el precio del petróleo, que ahora se sitúa cómodamente por encima de los 40 dólares el barril. En el otro extremo del espectro, Microsoft cerró el día un 3.4% más bajo, Zoom Video Communications bajó 9% y Nvidia perdió 6.3%.



Políticamente está surgiendo un nuevo riesgo: la negativa de la administración Trump a iniciar los procedimientos de transición para el presidente electo Joe Biden. Con los casos de Covid-19 de EU funcionando a niveles récord, un proceso de transición sin el intercambio de información y la cooperación del titular podría ser complicado.



Lyft dice que será rentable a finales de 2021



Una acción que hizo movimientos en las operaciones fuera del horario de oficina del martes fue Lyft, después de que predijo que la compañía será rentable para fines de 2021, incluso si la recuperación de Covid-19 es lenta y el volumen de viajes no alcanza sus máximos anteriores. Habiendo cerrado el día con una caída del 4.4%, las acciones de Lyft subieron más de 6% en las últimas operaciones tras su actualización.



El sector de cruceros enfrentó un peor martes, luego de que Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y Carnival aumentaron en más de 25% el lunes. El trío retrocedió ayer, en 6.6%, 2.3% y 13.1% respectivamente. El carnaval fue un catalizador de la liquidación, ya que la empresa aprovechó el rally del lunes para anunciar que presentó una nueva oferta de acciones para reunir capital. Norwegian, por su parte, arrojó un decepcionante reporte trimestral.



S&P 500: -0.1% martes, +9.7% en el año

Dow Jones: +0.9% martes, +3.1% en el año

Nasdaq Comp.: -1.4% martes, +28.8% en el año



BT lidera el FTSE 100 con una ganancia del 12,5%





Las acciones que cotizan en Londres continuaron subiendo ayer, con el FTSE 100 subiendo 1.8% y el FTSE 250 un 0.9%. BT Group lideró el FTSE 100 con un aumento de 12.5%, seguido de 7.8% para la empresa de envasado DS Smith. En lo que va de año, BT tiene un desempeño negativo de 38%, aunque ha subido 18% solo la semana pasada. Al igual que en EU, los nombres financieros y energéticos también estuvieron entre los ganadores del martes, con BP subiendo 5.1% y Barclays ganando 4.6%.



En la parte inferior del FTSE, el Grupo Ocado continuó su caída, cerrando el día 5.2% a la baja. La empresa de entrega de comestibles en línea ha bajado dos dígitos en la semana y mes pasados, aunque sigue arriba en cerca de 70% en 2020.





El FTSE 250 fue llevado a una ganancia de 0.9% el martes por la firma de subcontratación Capita y Cineworld, que subieron 26.9% y 18.1% respectivamente. El precio de las acciones de Capita ha sido diezmado por la pandemia y sigue abajo en 80% en lo que va de año, a pesar de un repunte de más del 30% en la última semana.



FTSE 100: +1.8% martes, -16.5% en el año

FTSE 250: +0.9% martes, -13.1% en el año



Qué Vigilar



Air Products and Chemicals: la compañía de gas y químicos ha agregado un 31.9% al precio de sus acciones en 2020, ya que la necesidad de sus productos le ha ofrecido protección contra la pandemia. Esta semana, la firma dijo que planea lanzar una nueva planta de producción de hidrógeno líquido en China en 2022, la primera de su tipo en ese país y la más grande de Asia. Air Products reporta hoy. Los analistas se dividen en partes iguales entre Comprar y Mantener.





Manulife: Junto con otros nombres financieros, la firma de seguros ha obtenido ganancias como parte del repunte más amplio de las acciones. El precio de las acciones de la empresa está abajo 16.9% en lo que va de año, después de una ganancia de 16.4% en los últimos cinco días. Manulife reporta hoy, los inversionistas estarán ansiosos por escuchar la opinión de la gerencia sobre lo que significan las noticias de la vacuna de Pfizer para un regreso a la realidad económica. Actualmente, 10 analistas de Wall Street califican la acción como Compra y cinco como Retener.





PIB del Reino Unido: El jueves a las 7 am, se informarán los datos preliminares del crecimiento del PIB del 3T en el Reino Unido, con cifras trimestrales y anuales disponibles. Las estimaciones de consenso son de una ganancia intertrimestral de 15.8% y una pérdida interanual del 9.4%, según Trading Economics. Eso se compara con la pérdida del 19.8% intertrimestral del segundo trimestre y la pérdida interanual del 21.5%. Los inversionistas estarán atentos al desempeño de los diferentes sectores después de la reapertura de la economía británica, antes del cierre más reciente que comenzó en Inglaterra la semana pasada.



Esquina Cripto



Biden nombra a un criptoentusiasta para el equipo de transición





El presidente electo Joe Biden nombró al conocido defensor de las criptomonedas Gary Gensler en su equipo de transición previo a la inauguración, para liderar la transición de la política financiera.





Gensler ha sido un defensor rutinario y franco de los criptoactivos de acuerdo con CoinDesk, hablando sobre el tema en múltiples ocasiones y defendiéndolos frente a las audiencias del Congreso. Ha defendido el estado de criptoactivos como Libra y Ripple como valores, en lugar de esquemas Ponzi y se ha referido a la tecnología blockchain como un "catalizador de cambio" en un artículo de opinión para CoinDesk.





Gensler es más conocido por su participación en la administración Obama como regulador que definió las reglas clave de derivados después de la crisis financiera de 2008. Antes de eso, sirvió en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton.