Esperaron 40 años para ver pavimentada su calle en Acapulco; Adela Román lo hizo realidad

Con una inversión superior a un millón 600 mil pesos, la presidenta municipal Adela Román Ocampo inauguró la pavimentación de la calle Xóchitl de la colonia Graciano Sánchez, obra que los habitantes habían anhelado por más de 40 años y que elevará la plusvalía de las viviendas.



’Se hizo una obra hermosa que une a una colonia con la comunidad y que va a beneficiar a cientos de familias. Así como esta obra, la Graciano Sánchez es una colonia pequeña pero muy poblada y, esta obra va a elevar la cantidad, el precio de lo que valen sus casas, de lo que cuestan sus terrenos; la casa que esté construida alrededor de una obra como esta eleva la plusvalía, porque no es lo mismo vivir en una calle que no tiene servicios a una calle que tiene servicios y una pavimentación de primera’, señaló la alcaldesa.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Armando Javier Salinas, informó que la pavimentación de esta vía de más de 900 metros cuadrados inició el año pasado, entregando una primera etapa con una inversión superior a los 600 mil pesos y hoy se concluye con la segunda parte, con un millón de pesos de inversión.



Explicó además que la zona periférica de Acapulco ha sido una de las más apoyadas por esta administración, ya que se ha invertido más de 11 millones de pesos.



En agradecimiento, la fundadora de la colonia, Silvia Peña Ramos expresó su agradecimiento a la presidenta Adela Román ’porque después de 40 años nos vino a hacer esta obra, gobiernos han entrado, gobiernos han salido y nunca habíamos sido atendidos, cuando llovía se hacía un lodazal, esto era una correntada que no podíamos pasar".



A su vez, la gestora de la obra, Constantina Salgado Miranda y la presidenta del comité de obra, Guadalupe Nario Soberanis refrendaron su respaldo y agradecimiento a la primera autoridad del municipio.



Al concluir el acto protocolario la alcaldesa escuchó las peticiones de los vecinos y anunció la colocación de árboles frutales y juegos infantiles en esta nueva vía, anuncio que fue aplaudido y ovacionado por niños, jóvenes y adultos.



En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; el director de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez Sánchez; entre otros funcionarios municipales.