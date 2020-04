Esposa de AMLO recomienda no hacer caso a "chismosos"

CIUDAD DE MÉXICO. 22 marzo 2020.-- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller recomendó a los ciudadanos que en el contexto de la pandemia del coronavirus, no hacer caso a los "chismosos que quieren sacar ventaja" y confiar en las autoridades sanitarias.



Por medio de un video mensaje, que dio a conocer en sus redes sociales, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ella no organiza grupos de WhatsApp ni cuenta con información "secreta".



"De una vez aclaró yo no estoy haciendo grupos de WhatsApp ni mandando mensajes con información secreta".



"Si escuchas por ahí que dijeron que yo ando diciendo que tengo una información de una autoridad y no sé que, no les creas".



Gutiérrez Müller señaló que la población tiene que confiar en la autoridad sanitaria, quien es la que nos está diciendo los cómos, los cuántos y porqués.



"Las redes sociales son una fuente de información maravillosa, pero si es oficial y está certificada por las autoridades por ejemplo, del coronavirus.



"Pero ¿Qué pasa si tomas el teléfono y te empiezas a enterar de chismes y los esparces como si fuera agua?"



La doctora en Historia expresó que esa actitud no es correcta porque las personas que envían esos mensajes no dan la cara y no se identifican.



Por lo que insistió en que se debe atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias no a "los chismosos, que quieren sacar ventaja de esta situación, no se los permitas".



"Ponte serio, esto es serio, pero también infórmate, de eso depende que estés bien", insistió.



Fuente: El Universal