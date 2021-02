Está Ariadna Gutiérrez lista para encarar la temporada 2021

• Mantiene ciclista del Edoméx su enfoque durante este periodo de confinamiento.



Zinacantepec, Estado de México, .- La pedalista del Estado de México, Ariadna Gutiérrez Arzaluz, iniciará la temporada competitiva 2021 el próximo domingo 21 de febrero en Jalisco, cuando participe en la primera Copa Federación de Ciclismo de Ruta.



La ciclista mexiquense, quien como el resto de los atletas nacionales ha visto detenida su actividad competitiva a causa del confinamiento por COVID-19, reconoció el respaldo por parte del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, para continuar con su desarrollo deportivo.



’La Secretaría ha estado muy al pendiente de mí y ha mantenido el estímulo económico, entonces eso también me ayuda a solventar gastos que se generan con mis entrenamientos’, afirmó la mexiquense.



A una semana de su primer evento, la atleta aseguró que ’físicamente me encuentro muy bien porque no he dejado de entrenar a pesar de que no hay competencias, seguí con el plan de entrenamiento y eso también me ayudó mucho anímicamente a mantenerme motivada’.



Acerca de los planes para esta temporada, la pedalista, quien fue la encargada de darle el lugar a México para los próximos Juegos Olímpicos, detalló su objetivo principal de este año, que es participar en los procesos selectivos para la plaza olímpica para Tokio, por lo que seguirá su preparación para los eventos que organiza la Federación.



Por otro lado, la atleta indicó que durante el proceso en el que se ha visto restringido el calendario competitivo, se ha concentrado en trabajar la forma deportiva, sin buscar llegar a un pico, desarrollando la actividad desde su casa y haciendo ciclismo en los lugares convenientes.



’Yo creo que lo más complicado de este año ha sido no perder el enfoque, que no decayera la motivación, y a pesar de no tener objetivos concretos seguir mi plan de entrenamiento al 100 por ciento, así como mi plan nutrimental también y mis descansos’, puntualizó Gutiérrez Arzaluz.



Ariadna habló acerca de cómo se ha mantenido con el ánimo para continuar con su carrera deportiva a pesar de las dificultades por la pandemia.



’Recuerdo mucho cuando tuve que estar en recuperación porque tuve una fractura de fémur por un accidente automovilístico, entonces no pude subirme a la bici, no pude competir y ahora pienso que al menos puedo pedalear, aunque no haya competencias y la verdad es que eso me motiva mucho’, concluyó.