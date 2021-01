Esta es la lista de pre-candidatos a diputados federales por el partido de MORENA en Chimalhuacan

Chimalhuacan, Mex.-Concluyen los registros a pre-candidatos a diputados federales por el partido de MORENA, sumando un total de nueve quienes sienten tener el derecho de postularse a ocupar una curul durante las próximas elecciones de junio.

Así de esta forma, quienes alcanzaron su registro ante el INE (Instituto Nacional Electoral), el sábado 9 de los corrientes fueron; Carlos Lopez Guadarrama, hijo del infortunado Delfino López Aparicio quien dicho sea de paso y con mucho respeto, paso sin pena ni gloria y vemos mucho muy difícil que la sociedad lo vea con buenos ojos como para alcanzar el objetivo, además de que no es bien conocido.

Silvestre López Cornejo, líder de taxistas los ’Tigres’, diputado suplente de Delfino López, nativo de Chimalhuacan y a quien la gente le guarda un reconocimiento por defender los derechos de los comuneros de ’Los Tlateles’ entre otras cosas, por lo que se le augura ser un fuerte candidato a obtener la candidatura para ser un buen legislador federal.

Miguel Benito Pérez, es considerado por los mismos militantes morenistas como un político oportunista, traidor no cuenta con trabajos a favor de la comunidad de donde desafortunadamente no es bien visto, es esposo de la hoy diputada Xóchitl Flores quien llego a la diputación no por méritos propios sino fue gracias a la influencia de Andrés López Obrador, no le dan muchas posibilidades de alcanzar el objetivo y porque además la gente está cansada de este tipo de personajes quienes solo buscan vivir del erario público, por lo que sus posibilidades como pre-candidato se reducen a nada.

Seguimos con Mario Miguel López de la UGOCEM, avecindado desde hace muchos años en el barrio de Fundidores de Chimalhuacan persona que goza de mucha popularidad por ser un luchador social que a través de la gestión logro llevar a ese barrio los servicios básicos de educación, salud, agua, drenaje entre otros servicios públicos, por lo que con todo ese historial, desde ahora se puede considerar un serio aspirante a obtener la diputación federal.

Luego tenemos a Edgar Saldivar, quien se identifica como militante de la organización Juventudes Moredich, quien no es por nada pero resulta ser muy poco conocido no solo en su distrito sino en todo el territorio de Chimalhuacan, pero bueno que la suerte lo acompañe.

Seguimos con Francisco Díaz Guevara, hermano de Dionisio Diaz Guevara actual diputado quien en honor a la verdad no goza de simpatía por el hecho de que en alguna vez haber pertenecido a Antorcha Popular y la gente de MORENA no se lo perdona, por eso tal vez Francisco Díaz no llegue muy lejos en sus aspiraciones.

Giovanni Sandoval otro suspirante, que en tiempos pasados fue candidato a presidente municipal bajo el cobijo del PRD en alianza con los partidos del PAN y MC, organismos políticos que según se dice lo dejaron morir solo por lo que su fracaso fue totalmente rotundo en ese entonces, ahora busca una diputación federal y está bien en sus aspiraciones, solo que al decir de los políticos gallones está muy verde no tiene la madures suficiente y tal vez al pasar los años, entonces se convierta en un serio aspirante en cualquiera de los rubros, mientras tanto, sus aspiraciones ahí quedaran.

Por ultimo. En la lista de aspirante a pre-candidatos, están Marcos Genaro y Melany Paez, ambos de la recién nacida organización Moredich, el primero no da a conocer su historial y la segunda dice ser estudiante de la carrera de filosofía en la UNAM, pero que vistos ambos desde el panorama político, no representan ser dignos aspirantes a alcanzar el ansiado proyecto de ser diputados federales.

