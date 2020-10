Está lista la decimoctava edición del Festival de Las Almas 2020

Realizarán festival en formato híbrido: a través de redes sociales oficiales Facebook y Twitter en @CulturaEdomex y en distintos foros del Pueblo Mágico de Valle de Bravo.

• Es ’Mirando al Sur’ la temática de este festival ya que busca generar un encuentro con las culturas sureñas de la entidad y del país.



Valle de Bravo, Estado de México, 27 de octubre de 2020. La decimoctava edición del Festival de las Almas, que viste de color, ritmo y tradición a la entidad mexiquense, llegará al público este 2020 en un formato híbrido, con actividades presenciales y digitales para darle continuidad a este encuentro de las artes.



En esta ocasión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, realiza un importante esfuerzo con el objetivo de que este festival, al igual que el arte, el deporte, la música, y todas las expresiones artísticas, sean un aliciente para el espíritu ante la contingencia sanitaria que se presenta en el mundo.



’Estamos en cuenta regresiva para el Festival de las Almas 2020, que este año cumple su mayoría de edad y sabemos que es un año en el que debemos tener todos los cuidados por el contexto que vivimos a nivel global’, compartió Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales.



’Los resultados han sido positivos en todas las actividades que ya hemos tenido, como la apertura de museos, cineteca, conciertos, la Feria Internacional del Libro, hemos atendido los cuidados que marcan la autoridades de Salud. En este camino estamos presentando un programa semipresencial de las Almas’, apuntó.



Esta fiesta cultural, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 7 de noviembre, busca generar un encuentro con las culturas del sur, a fin de expandir los diálogos culturales que propician la música, la danza, el teatro, el cine y la literatura, dando muestra no sólo de la riqueza y pluralidad cultural de las regiones sureñas, sino también de los puntos de encuentro de la humanidad con sus tradiciones.



’Esta edición tiene una mirada al sur, nosotros estamos volteando para poder tener tradiciones como la calentana de música y danza, por supuesto estaremos volteando al sur de nuestro México para traer los ritmos como el de Alejandra Robles, quien estará en el concierto inaugural desde el teatro Macedonio Alcalá, sin público y transmitiendo en vivo para el Festival de las Almas’, agregó Tinoco García.



De igual forma, se presentará el talento de la Orquesta Sinfónica de la entidad, con una maravillosa puesta en escena ’Despertar al sueño’ que está inspirada en la obra de Drácula; la Orquesta Filarmónica Mexiquense, el Octeto Vocal, el Dúo Voz entre Cuerdas, Ballet Folclórico y la Compañía de Danza del Estado de México.



Además, se contará con la participación de Víctor Urbán, Los Cojolites, Lavinia Negrete, Marimba Nandayapa, Monocordio, Eduardo Garcilazo y Vania Fortuna, Guillermo León Are&Be, María Inés Montilla, La Camaradería, La Internacional Sonora Balkanera, Yacatecuhtli, Morgan Szymanzki y para cerrar el concierto ’Fiesta ancestral’, a cargo de Jenny and The Mexicats con salida virtual.



’Hay una serie de actividades en dos foros, particularmente la Velaria y el Museo ’Joaquín Arcadio Pagaza’, más uno que estará alternando, me parece importante señalar que con respecto a otros años tendremos únicamente el 40 por ciento de las actividades, estamos muy conscientes de la época en estamos viviendo y de los cuidados que debemos tener, cada actividad está pensada para públicos pequeños, para que puedan disfrutar sin riesgo’, afirmó Ivett Tinoco.



De esta manera, "Mirando al Sur" es la temática de este festival en que el público podrá disfrutar en distintos foros de Valle de Bravo con un aforo controlado y a través de las redes sociales Facebook y Twitter @CulturaEdomex.



Cabe mencionar que uno de los principales objetivos es recuperar las emociones que provoca el arte en las personas, así como la libertad de disfrutar de un hermoso destino como lo es el Pueblo Mágico, y casa de este festival.



En ese contexto, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a la ciudadanía a vivir a conocer este espacio cultural propio a los tiempos que vivimos, con una estricta supervisión de los protocolos de seguridad e higiene, que marcan las autoridades sanitarias.