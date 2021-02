Está listo círculo de lectura acerca de colección vindictas

• Invitan a interesados en la literatura a obtener formulario de inscripción a través de las redes sociales, @CulturaEdomex y @PublicacionesEdomex.



Toluca, Estado de México, .- A petición del público, luego de que se presentara la colección Vindictas, que rescata la obra de escritoras latinoamericanas poco leídas, en el programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, la Secretaría de Cultura y Turismo abrió un círculo de lectura para conocer estas obras.



El desafío es revisar el canon del siglo XX y reivindicar la obra de autoras que fueron marginadas por la mirada masculina que ha prevalecido en la literatura, así, la dependencia a través de la Subdirección de Bibliotecas y Publicaciones, invita a unirse a este grupo de lectura.



Con el objetivo de impulsar el análisis literario, compartir opiniones y entablar diálogos en torno a estos textos, se dedicarán las sesiones a comentar los primeros cinco títulos de la colección Vindictas.



’La pandemia aceleró los procesos de migración a lo digital, y una de las actividades en las que ya entramos de lleno es la organización de círculos de lectura virtuales, que han funcionado maravillosamente porque resultan muy prácticos para la gente.



’Tenemos varios círculos de lectura organizados desde la Subdirección, desde las propias bibliotecas y están funcionando muy bien, y uno de esos círculos es el de Vindictas, que surge a partir de una presentación que tuvimos en las actividades de Cultura en un Click’, comentó Trinidad Monroy Vilchis, titular de la Subdirección.



Surgida a iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, ’esta colección de novelas de mujeres que fueron un poco pasadas por alto, que tienen mucho tiempo, que algunas no se reeditaron y que, a pesar de su calidad, de su propuesta, de su valor, no han sido valoradas en su justa medida’, detalló la especialista.



A decir de Monroy Vilchis, de esta colección se tomarán las primeras cinco novelas cuyos títulos y autoras son De ausencia, de María Luisa Mendoza, Minotauromaquia, de Tita Valencia, El lugar donde crece la hierba. Crónica de un desencuentro, de Luisa Josefina Hernández, La cripta del espejo, de Marcela del Río, y En estado de memoria, de Tununa Mercado.



’Son novelas que valen mucho la pena, que necesitan revisitarse y valorarse con otros ojos después de tantos años de no haberse reeditado, pero sí que son joyas de la literatura latinoamericana que debemos voltear a ver a estas escritoras que aportaron tanto’, enfatizó.



Trinidad Monroy destacó que quienes escribieron los prólogos de esta colección son mujeres jóvenes, creando así este diálogo intergeneracional de escritoras, quienes dejaron plasmadas sus impresiones y propuestas sobre cómo volver a mirar estas novelas.



’Nos da mucho gusto esta reivindicación que se hace del trabajo de las mujeres y qué mejor forma que acercarnos con tanto detalle como en un círculo de lectura’, finalizó.



Serán 10 sesiones vía Google Meet, todos los jueves a partir del 25 de febrero y concluyen el 29 de abril, a las 17:00 horas.



Para inscribirse hay que acceder a las redes sociales de la Secretaría por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex y de la Subdirección de Bibliotecas y Publicaciones en @PublicacionesEdomex.