Esta noche alcalde de Ecatepec supervisa trabajos de apoyo a afectados por deslave de talud

Ecatepec, Méx., a 6 de octubre del 2020.- Luego de que esta tarde se registraron tres deslaves más en el talud ubicado en calle Adolfo Ruiz Cortines, colonia Cuauhtémoc Tulpetlac, Protección Civil de Ecatepec determinó que se trata de una zona de riesgo inminente, por lo que fueron desalojados los 21 habitantes de las tres viviendas afectadas por la caída de varias toneladas de tierra.



Bomberos del municipio han laborado más de 15 horas continuas en la remoción de los escombros en las viviendas afectadas.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras acudió esta noche a la zona afectada, donde dialogó con colonos para conocer personalmente la situación y dijo que lo más importante en este momento es salvaguardar la integridad de los pobladores del municipio.



Alrededor de las 5:00 horas de hoy cayeron más de 30 metros cúbicos de tierra de un talud ubicado en el cerro de dicha comunidad, lo que afectó tres viviendas de calle Ruiz Cortines, sin que personas hayan resultado lesionadas, emergencia atendida de inmediato por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.



Personal de la dependencia, así como del gobierno estatal, laboraron para el retiro de la tierra que cayó sobre las viviendas, aunque por la tarde se suscitaron otros tres deslaves más, por lo que consideraron que se trata de una zona de riesgo inminente y determinaron que no es posible que las casas afectadas sean ocupadas nuevamente.



Autoridades municipales y colonos acordaron que se otorgará apoyo de dos meses de renta a las tres familias que ya no podrán ocupar las viviendas, en tanto que se realizarán mesas de trabajo para analizar la situación, en las que participará el Instituto Mexiquense de Vivienda Social (Imevis) en busca de alternativas, que podría ser incluso la reubicación.



Además, en las mesas de trabajo participarán representantes de la comunidad, toda vez que las aproximadamente 10 viviendas que se ubican bajo el citado talud, las cuales fueron construidas irregularmente, podrían ser desocupadas más adelante debido al riesgo existente para sus pobladores.



En el sitio laboraron para el retiro de tierra elementos de Protección Civil municipal y estatal, que no sufrieron afectaciones por los deslaves posteriores, en tanto que también acudieron en apoyo integrantes de la Guardia Nacional y la policía municipal se encargará de resguardar las tres casas vacías, para evitar eventuales actos de rapiña.